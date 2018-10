Garrido planta a la Policía en el día de su patrón por discrepancias con el delegado del Gobierno

Ha argumentado su ausencia por "el máximo protagonismo" que a su juicio otorgaba el protocolo al delegado del gobierno, y finalmente se ha convertido él en el protagonista. La ausencia del presidente del gobierno autonómico, Ángel Garrido, en el acto de entrega de condecoraciones por la festividad de los Santos Custodios, la ha anunciado el propio presidente casi coincidiendo con el comienzo del acto institucional. Estaba previsto que asistieran al acto celebrado este mediodía en IFEMA acompañado del vicepresidente y portavoz Pedro Rollán, donde iba a realizar un discurso y se iba a sentar en la mesa de entrega de medallas a los agentes, entre ellos a la primera unidad de la UIP de la Comunidad. Pero su ausencia a última hora ha sorprendido a los propios asistentes y al equipo de la Delegación del Gobierno, que aunque no ha querido valorar la ausencia, han explicado que contaban con su intervención hasta el último momento.

El argumento de Garrido ha sido las discrepancias sobre su papel institucional previsto en el acto. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno en la Puerta del Sol, el presidente ha criticado que el protocolo del acto contemplaba que ejerciera como máxima autoridad institucional el delegado del gobierno, el socialista José Manuel Rodríguez Uribes, en lugar de él. Una decisión protocolaria tomada, a su juicio, "de forma unilateral" por parte del ejecutivo central. Ha afeado la "dinámica del gobierno socialista", que ha provocado con este cambio, ha dicho, que "el presidente de la Comunidad de Madrid no es la persona que representa a los madrileños, sino que al parecer es el delegado del Gobierno", lo que ha situado dentro del "sistema de ordeno y mando que ha impuesto el Gobierno socialista". "En este caso, no he podido acudir, pero me parece francamente mal que se cambie el modelo de asistencia", ha agregado, para recalcar que el delegado del Gobierno "no es la máxima autoridad en la Comunidad autónoma, sino que lo es el presidente".

Desde Sol, fuentes del gobierno han explicado que todos los años el acto se clausuraba con un discurso del presidente autonómico, algo que no se contemplaba en el protocolo de este año. Aunque fuentes de la delegación del gobierno han argumentado que, aunque es cierto que otros años ha sido el presidente autonómico el que ha clausurado el acto, el protocolo no es cerrado y que, en cualquier caso, el que lo preside es la máxima representación del gobierno central en la Comunidad; y ese es el delegado del gobierno.

Aguado acusa al presidente de "pataleta"

Tampoco ha asistido ningún concejal del PP en el Consistorio, tampoco su portavoz, José Luis Martínez Almeida. Fuentes del partido explican a RadioMadrid que su ausencia se ha debido a motivos de agenda.

Quien sí ha acompañado en la mesa a Uribes ha sido la presidenta de la Asamblea de Madrid, Paloma Adrados. En representación del Consistorio de la capital ha asistido el concejal de seguridad, Javier Barbero, que se ha limitado a decir que hoy era "un día para estar". El portavoz de Ciudadanos en la Asamblea, Ignacio Aguado, sí ha criticado la postura de Garrido; al que ha acusado de hacer "un feo a la policía" y "optar por una pataleta por no tener el protagonismo que él pensaba que tenía que tener".