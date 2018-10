Alba Torrens: "Si tuviese que elegir una oportunidad en la WNBA o selección, elijo la segunda"

Tras conseguir la medalla de bronce el pasado domingo en el Mundial de baloncesto femenino, la mallorquina Alba Torrens ya piensa en sus próximos retos con el Ekaterinburgo.

"Me tengo que olvidar del Mundial, dentro de un mes jugamos la Supercopa y sigo ilusionada por luchar por lo máximo con mi equipo" explica la jugadora de Binissalem en La SER.

Sin embargo, la jugadora española no puede evitar enorgullecerse por la medalla de bronce del pasado domingo. "Es muy difícil estar con las mejores en un mundial y hacerlo en tres campeonatos del mundo consecutivos. Le damos mucho valor el mantenernos ahí".

Y es que éste ha sido uno de los campeonatos más duros, al igual que la preparación, tal y como explica la alero: " El equipo ha demostrado que sabe sobreponerse a adversidades que no había tenido hasta ahora".

Al ser preguntada por su futuro y si jugaría un año en la WNBA, Torrens tiene claras sus preferencias: "No me cierro puertas. No se si tendría la oportunidad pero en verano que coinciden las dos competiciones de WNBA y selección, mi decisión sería la selección".