David Vázquez, siempre en la memoria

Hola David. Esto no es una despedida. La gente como tú nunca se va de forma definitiva. Cómo no tener en la memoria esa mirada de niño que nunca perdiste. Cómo olvidar tu sonrisa perenne de la que tanto se ha hablado y escrito en estos días. El “chaval” como te llamaban cariñosamente en el ayuntamiento. Tu cercanía, tu ingenuidad eran un oasis en medio del cinismo e impostada amabilidad que suele imperar en la clase política. Al dar la noticia sobre tu partida, aunque insisto en que siempre estarás con nosotros, se nos quebró la garganta y el corazón se nos encogió. Sólo era el reflejo del estado de shock, de conmoción en la que había entrado Palencia.

No, David, no; estas palabras no son fruto de la a veces hipócrita tendencia de alabar al que se va. Como han destacado algunas informaciones, concitas el cariño de propios y rivales. No atiendes a filias ni a fobias. No estás maleado por la política. Y hablo en presente porque eres eterno en nuestros corazones. En fin David, que por tener tienes hasta un brillante expediente académico que no necesita de adornos como ocurre con otros. Escribo este editorial en el móvil, paseando por la Calle Mayor. Es como si no perdiera la esperanza de cruzarme contigo, de volver a disfrutar de tu sonrisa reluciente, de tu mirada infantil, de tu contagioso entusiasmo al hablar de tus muchas y difíciles tareas municipales. Te dejo David.

Tengo una noticia importante que contar. Es la portada del informativo. Esa noticia dice que eres tan querido, dejas tal huella, que realmente no te has ido.