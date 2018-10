CCOO exige a la Junta una oferta de empleo público extraordinaria

El CCOO exigirá a la Junta de Castilla y León una oferta de empleo público de al menos 4.000 plazas para los próximos 3 años que permitan cubrir las jubilaciones que se van a producir y las vacantes actuales. Las plazas exigidas son, según el sindicato, las mínimas para garantizar una prestación de servicios de calidad.

Y es que desde CCOO apuntan a una pérdida de 3277 empleados públicos en los últimos 9 años en nuestra comunidad. La Administración General es el sector más afectado; concretamente en Palencia, en dicho sector, la pérdida alcanza los 190 empleados menos desde 2009. Otras áreas afectadas notablemente son Medio Ambiente, ECYL y Agricultura y Ganadería.

Lamentan además la elevada tasa de vacantes e interinos y alertan de que en los próximos 8 años, el 80% de los funcionarios se jubilará en Castilla y León, por lo que se hace necesaria la convocatoria de empleo público extraordinaria que piden.

Además CCOO rechaza los cambios propuestos por la administración regional en la relación de puestos de trabajo. Aseguran que el último cambio organizativo aprobado no respeta el principio de independencia, desdibuja las funciones de los empleados y podría derivar en una menor especialización en la prestación de servicios, por lo que no se descarta la posible presentación de un recurso via judicial.