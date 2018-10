5 proyectos para la reforma del Sadar

Una vez presentados los 5 proyectos por los estudios de arquitectura DNA Global Estudios, Vaíllo + Irigaray Architects con Benito Chocarro Arquitectos y LKS, OFS Architects, AH Asociados y TYM Asociados es el turno de Osasuna, asesorado por una mesa técnica de trabajo compuesta por arquitectos reconocidos, que estudiará los proyectos presentados para ver si cumplen con los requisitos exigidos. A partir de ahí serán los socios quienes voten por su preferido y después los compromisarios en Asamblea los que decidan entre el proyecto ganador para reforma integral (20 millones de euros) o por la reforma obligatoria de mínimos (9 millones de euros). En SER Deportivos Navarra hemos conocido los pasos a seguir con el director de comunicación de Osasuna Santi Zuza y lo hemos debatido en el Sanedrín

Por su parte Osasuna explica así el proceso

¿CUÁLES VAN A SER LOS SIGUIENTES PASOS?

El pasado 3 de julio se abrió el concurso para que los estudios de arquitectura presentasen sus proyectos para la reforma integral de El Sadar con un presupuesto máximo de 16 millones de euros (más IVA). Ayer día 1 de octubre se cerró el plazo y el club ha recibido cinco propuestas.

Ahora en los próximos días se constituirá la mesa técnica, que estará compuesta por arquitectos y cuya función será asesorar a la Junta Directiva en la elección de los proyectos finalistas. La mesa decidirá el tiempo que necesita para analizar la abundante información técnica aportada por los cinco proyectos y tomar una decisión. A partir de ahí se elaborará el calendario con los últimos pasos.

Una vez que los proyectos finalistas estén claros, Osasuna los expondrá a sus socios en un acto abierto en el que todos los despachos de arquitectura tendrán la posibilidad de explicar los detalles de cada uno. En los siguientes días, se organizarán encuentros de cada uno de los despachos de arquitectura con los socios interesados para que, de forma más cercana, puedan aclarar sus dudas e inquietudes directamente con los autores de cada proyecto.

Después, el club organizará una votación entre los socios del club buscando siempre la mayor participación posible para que el futuro estadio sea del agrado de la mayoría. Los resultados determinarán qué proyecto es el ganador y por lo tanto el escogido por los socios.

De esta forma, el paso siguiente será convocar únicamente a los socios compromisarios, que deberán decidir si se hace la obra básica obligada por LaLiga o la reforma integral propuesta por alguno de estos cinco despachos de arquitectura. Los compromisarios recibirán información sobre las dos posibilidades, de tal forma que conocerán la valoración de ambos y el aspecto definitivo que tendría el estadio en caso de que se opte por la reforma integral, así como las posibilidades de financiación

¿CUÁNDO PODREMOS VER LOS PROYECTOS FINALISTAS?

Esa decisión dependerá de la mesa técnica y del tiempo que tarde en analizar los proyectos, pero la intención del club es que en el plazo aproximado de un mes se puedan dar a conocer públicamente los proyectos para que el socio los conozca a fondo.

¿CUÁNDO PODRÍAMOS VOTAR LOS SOCIOS?

El calendario definitivo va a depender del ritmo que marque la mesa de técnicos, que tiene que analizar una extensa documentación de cada uno de los cinco proyectos presentados. En cualquier caso la idea del club es que los socios puedan votar antes de acabar el año.

¿POR QUÉ DECIDIMOS LOS SOCIOS?

Los estatutos del club facultan a la Junta Directiva a elegir por sí misma el proyecto que considere más adecuado para el club y únicamente le obligan a consultar con la Asamblea General la financiación. En este caso, al tratarse de un proyecto tan importante y que reformará integralmente el estadio, la Junta Directiva decidió que tienen que ser los socios los que decidan qué estadio debe tener Osasuna para las próximas décadas. Al final y al cabo son los socios los que disfrutan cada fin de semana del estadio y los que mejor pueden valorar qué quieren mejorar a través de este proceso participativo y abierto.

¿EN QUÉ CONSISTE LA OBRA BÁSICA?

La obra básica viene obligada por la necesidad de obtener la licencia de actividad que el estadio no tiene desde su inauguración en 1967. Consiste en adecuar el campo a la normativa con dos actuaciones. Por un lado hay que reformar las escaleras de acceso a las gradas, es decir, las que utiliza el socio cuando entra en el estadio y quiere subir a su localidad. Por otro lado hay que hacer pasillos verticales, de arriba a abajo, tanto en Gradas como en Tribunas en todas las zonas del estadio excepto en la Tribuna Alta. Esos pasillos supondrán la eliminación de cerca de 1.000 asientos actuales con afectación a todas las gradas y filas actuales de asientos. El aforo quedaría en algo más de 17.000 espectadores sin posibilidad de ganar ningún asiento más a futuro salvo que se vuelva a reformar el campo construyendo una nueva estructura que soporte nuevas filas.

Además, hay que cumplir las exigencias de LaLiga cambiando la iluminación. Las cubiertas actuales no soportan el peso de los nuevos equipos, por lo que hay que reforzarlas e instalar una pasarela permanente que permita trabajar desde allí. Con esta actuación seguirían las columnas actuales y bastantes problemas de goteras. A falta de solicitar otros presupuestos si esta es la reforma finalmente elegida, el coste de estas actuaciones sería de 7,5 millones (IVA incluido). Además habría que devolver 1,5 millones a Hacienda porque Osasuna redujo el pago de impuestos al comprometerse a destinar 16 millones de beneficios de años anteriores a reformas. Al gastar menos de esa cantidad, hay que pagar el impuesto no pagado en su día de la parte que no se utilice. La obra por lo tanto más la devolución del impuesto se iría a los 9 millones de euros, que sería necesario financiar.

¿EN QUÉ CONSISTE LA REFORMA INTEGRAL?

La reforma integral es la que han presentado los cinco estudios de arquitectura anteriormente comentados. Surge porque el club ve que la reforma básica le va a costar 9 millones de euros sin solucionar gran parte de los graves problemas que tiene el estadio y obligándole a reducir el aforo. Después de calcular cuál sería la cantidad máxima que, a juicio de Gerencia, se puede destinar a esta obra estando el equipo los próximos años en Segunda División, el club quiere saber qué se podría hacer en el estadio y ofrecerles a sus socios esta posibilidad también para su toma en consideración. Por eso se limita el gasto en 16 millones (más IVA) y se pide a los estudios de arquitectura que concurran al concurso presentando sus ideas. La reforma integral incluye una ampliación del aforo a entre 23.000 y 25.000 espectadores, un cambio total de la fachada, renovación de las escaleras y de toda la zona de acceso (ascensores, bares, aseos, etc), pasillos en el interior del estadio, asientos nuevos en muchas zonas del mismo, nueva iluminación y una cubierta completamente nueva al menos en Gol, Lateral y Sur sin columnas ni goteras.