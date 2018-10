Más que una carrera

La Roncesvalles Zubiri no es una prueba atlética al uso. Y no lo es por la posibilidad de recorrer la primera etapa del Camino de Santiago por unos parajes singulares. Una media maratón que discurre por unos paisajes espectacules en el primer domingo del mes de octubre y en la que toman parte poco más de un millar de corredores. Una prueba que no se limita solo a la carrera del domingo sino que desde la previa con la X marcha paseo o con el trail nocturno además de pruebas para los "txikis" sirve de prolegómeno perfecto para que durante todo el fin de semana Zubiri vive una prueba especial. Con Mauricio Blanco de la organización hemos charlado en SER Deportivos Navarra

