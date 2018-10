Willian José: "Quiero acabar mi carrera en la Real"

Willian José ha valorado en sala de prensa de Zubieta su renovación con la Real Sociedad. El brasileño se ha puesto como meta esta semana marcar su primer gol en el Derbi vasco, y ayudar al equipo txuri-urdin a levantarse del mal momento por el que atraviesa.

-Especial. “Es un momento muy especial para mi en dos años firmar tres contratos es algo especial significa que la Real ha apostado por mi y estoy muy contento en lo individual la pasada temporada fue muy buena para mi. Y este año cuesta más pero pelearemos por estar arriba en la tabla”.

-No tuvo dudas. “Mi intención siempre fue seguir aquí es un sitio que me gusta bastante a mi y a mi familia. Solo me tengo que preocupar de estar aquí contento y trabajar para que las cosas salgan bien”.

-Comienzo duro. “Está costando bastante esta temporada, claro. Cuando cambias de entrenador pasa eso, y la filosofía de Garitano es diferente a la que teníamos, pero trabajamos muy duro todos los días en Zubieta para adaptarnos y lograr la victoria que es muy importante”.

-Reconoce ofertas. “Me ha llegado ofertas esta temporada, que yo sepa fueron dos ofertas pero siempre estuve tranquilo y tenía hablado con Olabe que mi intención era quedarme aquí mucho tiempo. Claro que he estado hablando mucho, tienes que pensar las cosas pero estaba enfocado aquí para volver a Europa con la Real”.

-Adaptación a Garitano. “Me estoy adaptando bien con otro entrenador jugaba más con balón pero estoy a gusto y hablo mucho con el para entender”.

-Hablan mucho con Garitano. “Nosotros hablamos, porque estaba estábamos acostumbrados a una idea de juego de tener el balón, y queremos saber bien lo que pide el entrenador, pero ya no podemos hablar más, porque hay que estar enchufados para conseguir los puntos y hay que adaptarse ya”.

-Derbi Vasco. “Es un partido que a ninguno le gusta perder porque es el mayor rival de la Real, y vamos a ir a ganar la victoria los derbis tienen un sabor especial y este año queremos salir a por todas a ganar”.

-Cláusula de 70 millones. “Es alta, sí; pero cuando mi representante va a firmar un nuevo contrato, le pregunté por la cláusula porque es importante, pero estoy bien aquí y tengo cariño grande por esta gente y yo veo que la gente también lo tiene por mí”.

-Retirarse en la Real. “La semana empezó muy bien para mí, ha sido una de las mejores noticias de mi vida, un contrato bueno y mucho tiempo aquí, y ahora ya tengo la idea de cumplir mi contrato y firmar otro para acabar mi carrera aquí. Estoy contento por ello y quiero ayudar ahora a la Real por estar más arriba”.

-Valiente con los penaltis. “Si tengo otra vez la oportunidad de tirar un penalti y si tengo otra oportunidad lo tiraré he fallado cuatro penaltis y creo que es una media buena”.

-No lo falló por temor a volverse a lesionar. “Estaba tranquilo porque si no estuviese confiado no tiraría un penalti. Si lo llego a marcar no se hubiera hablado de nada”.

-Razones para renovar. “La verdad que ya había pensado mucho con mi mujer en casa lo que había hecho la Real por mi cuando pocos clubes apostaban por mi. La gente tenía dudas en mi trabajo pro con trabajo yo cambié esa opinión y eso es un orgullo. Y ahora tengo ganas de hacer historia con esta camiseta. Para mi jugar es un sueño volver a mi y no tengo ganas de volver a jugar en mi país, si vuelvo a Brazil será para vivir, y si cumplo los seis años será ya para acabar mi carrera porque ya tendré 32 años y será complicado que pueda salir”.