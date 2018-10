La Concejalía de Educación reclama el cambio de opinión sobre la implantación de la FP Básica en Cuéllar

El grupo municipal de Izquierda Unida en Cuéllar pidió explicaciones en el último pleno municipal sobre lo sucedido para que finalmente no se implantara en el IES Duque de Alburquerque la FP Básica, así como el grado de responsabilidad del equipo de Gobierno. La concejal de Educación, Sonia Martín, no dudó en explicar punto por punto como se habían sucedido los hechos desde el pasado mes de mayo cuando verbalmente obtuvo la respuesta afirmativa de la directora provincial, Resurreción Pascual, para implantar la FP Básica si había más de 10 alumnos interesados - en Cuéllar hubo hasta 14- y después cuando se conocío que no se iba a implantar.

Martín explicó que no se habían creado falsas expectativas, porque en mayo la dijeron que si se iba a implantar. "No se de quien es el error, desde la Concejalía se ha luchado por los chavales y se seguirá luchando por que la FP Básica esté en Cuéllar, no sólo en esa familia sino en más ramas porque estamos muy anclados, habrá que unirse para que nos sigan considerando en las zonas rurales", apuntaba en el pleno la responsable de Educación.

"Nuestro no ha sido el error porque he hecho lo que tenía que hacer. Ellos no han cumplido su compromiso y he reclamado a la directora provincial y al consejero de educación porqué se me dijo que sí y luego fue que no. La reclamación está registrada", puntualizaba Martín quien defendía que aunque el Ayuntamiento no tiene competencia en los institutos, como responsable municipal se veía en la obligación de "no dejar a 14 chavales de Cuéllar sin una solución y habrá que seguir luchado porque siga", concluía.

Por su parte el alcalde de Cuéllar, Jesús García, respaldó y apoyó la actuación realizada por la concejal que calificó como muy buena al intermiediar entre la administración, el centro y las familias y comentó que "habrá que ver de quien es la responsabilidad". Desde IU, Montserrat Sanz instó a la concejala de Educación a seguir insistiendo y exiguiendo y el portavoz socialista, Carlos Fraile consideró que Martín hizo bien en interesarse por la situación de los alumnos y considera que "desde la Dirección Provincial tienen mucho que explicar".