Dimite Antonio Infantes como secretario de las NNGG

En las últimas horas ha dimitido de su cargo como secretario general de Nuevas Generaciones del PP de la provincia, el ubetense Antonio Infantes Sevilla.

Lo hace cuando aun no se ha cumplido un año de la celebración del XII Congreso Provincial de Nuevas Generaciones, en el que se convirtió en número dos de la agrupación juvenil en nuestra tierra. En el mismo salió elegida Ana González Herrera como presidenta provincial, después de que Infantes se retirara de su deseo de presidir Nuevas generaciones, tras haber alcanzado un acuerdo para formar una lista de consenso con la actual presidenta.

González ha valorado el trabajo del ya ex secretario y confirmaba que la dimisión se he producido este pasado fin de semana, al parecer porque los proyectos profesionales de Infantes, no le iban a dejar el tiempo para desarrollar su tarea del partido al cien por cien, descartando problemas en el seno del partido