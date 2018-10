Úbeda acoge la celebración del día de la Policía Nacional

Úbeda ha acogido hoy el acto central del Cuerpo Nacional de Policía con motivo de la festividad de sus patronos, los Ángeles Custodios.

Acto centralizado este año en la ciudad de los Cerros, donde autoridades civiles y militares han participado en un encuentro tradicional, presidido por la subdelegada del gobierno en Jaén, Catalina Madueño.

Reconocimiento a los integrantes del cuerpo por su labor en la provincia, que un año más ha vuelto a bajar su tasa delincuencial (colocándose por debajo de las medias nacional y autonómica), el número de infracciones penales, a la vez que ha aumentado el índice de eficacia de los hechos esclarecidos.

Así lo ha asegurado el Comisario jefe provincial, José Miguel Amaya en su intervención. Así mismo, en lo que llevamos de año se han visto reducidos en la provincia en un 15% los casos de malos tratos en el ámbito doméstico y de violencia de género, aunque hechos tan lamentables como la muerte de una vecina de Úbeda el pasado 21 de septiembre, donde falleció, presuntamente a manos de su ex pareja, dan a entender que aún falta mucho trabajo por hacer para erradicar esta lacra. En este sentido el comisario provincial, resaltaba la necesidad de ampliar el número de agentes en la provincia para dar una respuesta más contundente a las necesidades. Ha dicho esperar a que más pronto que tarde, se vean mermadas estas deficiencias.

El comisario también ha ensalzado la labor de otros cuerpos y la buena colaboración existente, para actuar con mayor eficiencia en operaciones como la "Jabalí” o en los desordenes públicos y agresiones a policía, ocurridos en Linares y la Estación Linares Baeza.

Ha destacado el impacto de las acciones policiales a través de redes sociales, con más de 7.800 seguidores en Twitter y ha anunciado la necesidad de intensificar esfuerzos con los colectivos de riesgo. Mención especial para las acciones en colegios ante las amenazas de internet, las campañas de turismo seguro o los trabajos en extranjería, donde se han llevado 40 actuaciones en centros de trabajo con el resultado de 129 personas investigadas.

Las asistencias humanitarias realizadas, han superado las 200 en el último año.En el acto de la Policía Nacional también se han entregado las tradicionales condecoraciones a agentes que han destacado por su compromiso en el último año.

Por su parte y en su intervención, Catalina Madueño ha destacado cómo el Cuerpo Nacional de Policía se implica en todo momento “en la solución de los problemas que a diario preocupan a los ciudadanos”; y todo ellos con la con profesionalidad, responsabilidad y rigor y con un “espíritu de sacrificio y vocación de servicio”, que se traduce en un trabajo eficaz y cercano a la gente.

Con estas cualidades la Policía Nacional se enfrenta al “enorme esfuerzo de combatir las lacras de la sociedad”; una batalla en la que se están consiguiendo avances importantes, pero en la que hay que hacer frente a una criminalidad especializada y violenta, como son la delincuencia organizada, el terrorismo, la corrupción, el tráfico de seres humanos, la redes criminales de explotación de la inmigración, además de otras figuras delictivas emergentes, “que nos exigen una respuesta legal, integral, constante y especializada”.

Especial hincapié ha hecho la subdelegada en la importancia de la seguridad en el bienestar de una sociedad. “Sin seguridad –ha manifestado- no hay libertad, ni derechos sociales y políticos; sin seguridad no hay desarrollo ni progreso social, sin seguridad no hay justicia”. Para asegurar estos logros sociales, ha añadido, es fundamental tener unas FCSE “cada día más motivadas y mejor equipadas”.

Sobre este punto ha señalado el “enorme esfuerzo” que el Gobierno de la nación hace para completar e incrementar el personal del CNP, gracias a la oferta pública de empleo, apuntando el objetivo de que pronto se sumarán nuevos efectivos a los 418 policías, además de otros 35 funcionarios, que suman las cuatro comisarías de Jaén