De bones idees, patinets i realitats

En línies generals m'agrada la proposta de Grezzi i la seua intenció de mobilitat... El problema és que estem, com sempre, davant d'una realitat a mitges, que com les veritats a mitges, són les pitjors mentides. Sense transport públic el somni de Grezzi pot fer-se malson. No som pocs aquells que estem obligats al cotxe, encara que no ens agrade. No podem gaudir d'un transport públic en condicions i tampoc podem tirar de bici, patinet o similar per mil i una circumstàncies que Grezzi no vol veure com el pitjor cec. Però ja coneguem a Grezzi i la seua màxima: "no deixes que la realitat desbarate una bona idea".