"Debemos seguir insistiendo en medidas de ahorro de agua y de utilización eficiente de los recursos"

Ahorro, desalación, regeneración... son los elementos principales de la hoja de ruta del nuevo presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, Manuel Alcalde. En sus primeras declaraciones a un medio de comunicación, a la SER, ha anunciado que en breve quedará constituido un grupo de trabajo entre la propia confederación, la Generalitat y la Diputación para incidir en un elemento clave: la coordinación. Actualmente, según Alcalde, esa coordinación falla no por falta de voluntad de ninguno de los actores sino porque cada uno tiene unas competencias, y si no hay coordinación es imposible actuar bien. A los ayuntamientos y a la Generalitat competen la limpieza de barrancos en zonas urbanas. La Generalitat debe emitir las autorizaciones medioambientales, y la Confederación autorizar otras actuaciones. Si no hay una coordinación y no se trabaja con tiempo se corre el riesgo de convertir en inútiles las actuaciones de esas administraciones.

Según Alcalde la sequía está remitiendo poco a poco. Los sistemas de Júcar y Mijares ya están dentro de la normalidad y en breve el sistema del Turia pasará de situación de alerta a la de prealerta. Pero dada la realidad del cambio climático -con sequías cada vez más frecuentes y con episodios de lluvias torrenciales cada vez más duros- apuesta por prevenir. Prevenir ahorrando, reutilizando y abriendo la puerta al agua desalada.

Y sobre sus prioridades a la hora de plasmar esa forma de dirigir la confederación, establece tres: primero, mejorar el estado ecológico del lago de la Albufera modernizando los regadíos de la Ribera del Júcar, reutilizando aguas regeneradas y mejorando las estructuras de saneamiento y ante tormentas de las localidades del entorno. Segundo, poner en funcionamiento todas las actuaciones del trasvase Júcar-Vinalopó (incluida la desaladora de Mutxamel) y por último evitar extracciones del acuífero de la Mancha Oriental que está sobreexplotado. En definitiva, recuperando masas de agua pero desde la eficiencia para generar nuevos recursos.