'El blanco' que se vendimia a oscuras

En tiempo de vendimia estamos acostumbrados a ver a los jornaleros, a plena luz del día, cortando los racimos que luego se convertirán en el vino que paladearemos a la hora del aperitivo. Pero en la Denominación de Origen Rueda, en Valladolid, mayoritariamente se vendimia por la noche. "Empezamos la jornada a eso de las 22:30 y continuamos hasta que amanece", nos explica Antonio de Íscar, presidente de la bodega Diez Siglos, ubicada en la localidad de Serrada.

¿Cómo se vendimia por la noche?

Muchos pueden imaginarse a un grupo de jornaleros cortando la uva alumbrados por linternas o focos, pero no es así, al menos en la D.O. Rueda. Más del 90% de los viticultores de esta zona vendimian por la noche con la ayuda de máquinas, aquí la mano del hombre solo interviene a la hora de manejar los vehículos de vendimia. "La máquina vendimiadora es como un zancudo, se coloca encima de las viñas y 'zarandea' la planta para conseguir el racimo", explica Sandra Martín, enóloga y directora técnica de la Bodega Diez Siglos. Este sistema no daña la cepa ni tampoco el racimo y se consigue una uva sin oxidación, gracias a la ausencia del sol, y un ahorro de energía.

