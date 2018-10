Francisco Castro: "Iridium es una lección de vida para todos"

La vida te puede cambiar en un segundo. Todo puede ser cuestión de suerte o no. Es lo que se pregunta Iris, la protagonista de Iridium cuando un accidente de tráfico le cuesta muy caro. Ese accidente le deja secuelas por un Daño Cerebral Adquirido y, como ella misma dice "tenía un proyecto de vida diferente y lo que pasé a querer era vivir normal". Iris hace su vida, tiene sus amigos y tiene sus miedos adolescentes, miedos de futuro y miedos de enamoramientos. Tiene sus momentos de éxito como "Instagramer" con más de 100.000 seguidores que la hacen tener, pese a sus secuelas, una vida muy activa y muy normal. Francisco Castro (Vigo 1966) ha escrito una novela sensible, sentida, con mucha sensibilidad hablando de daño cerebral y hablando de todas esas personas que quieren, como Iris, "poder tener una vida normal". Lo hace con un lenguaje directo, muy de redes sociales, de las nuevas vías de comunicación, y lo hace también con un sentido reflexivo que te hacen replantearte muchas cosas y muchas de las actitudes que has podido tener en tu vida cuando hablamos de "personas normales". Todo esto lo hace además con un #modoretrancaon que lo hace todavía más entretenido. Es un libro para emocionarse, para reír, para disfrutar y para concienciar. Con Iridium, Francisco Castro ha recibido ya el reconocimiento de la Federación Galega de Dano Cerebral y ha sido traducida al catalán, al castellano y, probablemente, al Euskera. Iridium es una novela valiente, como Iris cuando tiene que afrontar todo lo que le sucede a lo largo de las páginas de esta novela. Con Francisco Castro, director xeral de Galicia y escritor, charlamos en el tiempo de Hoy por Hoy Vigo.

