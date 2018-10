"No es de recibo que haya barracones"

El incremento de alumnos que se ha producido este año en la Escuela de Policía, con una promoción de 3.200 futuros agentes de la escala básica, a los que hay que unir los alumnos de escala ejecutiva, ha puesto en jaque unas instalaciones que no estaban dimensionadas para acogerles.

El subdelegado del Gobierno, Arturo Barral, confía en que se van a ejecutar pronto las inversiones previstas para mejorar las condiciones en las que están los alumnos.

"El crédito presupuestario está habilitado, he hablado con el director de la Escuela y me ha confirmado que las obras ya están proyectadas y están para iniciarse ya, lo que no es de recibo es que haya unos barracones...tiene que haber dinero para ese tema y se tienen que ejecutar las obras", ha dicho Arturo Barral.

El subdelegado del Gobierno se ha referido también a la cuestión de la formación universitaria que reciben los alumnos. Tras la polémica generada en torno a qué universidad ha ganado el concurso convocado por el Ministerio del Interior, ha dejado claro que "a día de hoy ese pliego está sin resolver". Ha pedido que "se respeten los tiempos administrativos y que no nos vengan políticos teledirigidos a poner en cuestión la función de la Escuela de Policía", refieriéndose a unas declaraciones realizadas la semana pasada por el diputado del Partido Popular, José Ramón García.

"Hay que poner en valor el trabajo que hace la Escuela de Policía", dice Arturo Barral, que recuerda que no solamente forma a los policías nacionales, sino también a los policías locales de Castilla y León y a agentes de otros países que realizan aquí seminarios