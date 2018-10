Dani Castellano: "No nos queda otra que hacernos fuertes"

La lesión de De La Bella le devolvió a Dani Castellano la titularidad en El Molinón ante el Sporting “aunque ante el Málaga ya había tenido la oportunidad de jugar” por lo que “estoy para lo que me pida el míster”, entendiendo que en Gijón “creo que he estado como el equipo, fuerte atrás e intentando llegar al ataque cuando se pudiera”.

También es de los que opina que “la primera media hora, hasta el gol, el partido estaba controlado y ellos casi ni llegaban” pero “a raíz del gol ellos se van más arriba y a nosotros nos entran dudas. Hablamos en el descanso para estar más juntos buscando evitar que ellos se aprovechasen de nuestros errores y sacaran beneficio de las segundas jugadas. En la segunda parte tuvimos nuestras ocasiones, pero el partido estaba roto y abusamos de tirar muchos balones arriba para hacer un juego directo y que Pekhart los peinara, pero no es nuestro fuerte. Debimos seguir haciendo nuestro juego abriendo por las bandas, pero es evidente que no hicimos un gran partido y toca pasar página”, resumió.

Preguntado por el árbitro dijo que “prefiero no hablar de su actuación, pero nos ha sacado muchas tarjetas y nos condicionó un poco con la rápida primera amarilla de Timor. No lo quiero valorar porque los que jugamos somos nosotros y solo nos debemos preocupar en mejorar, pero es evidente que el gol viene precedido de un fuera de juego que no pita. No nos queda otra que hacernos fuertes ante el Alcorcón”.

No esconde que en campos como El Molinón “sabemos que pocos equipos lograrán sacar puntos, por lo que esta derrota no sabe tan mal; seguro que mucha gente no ganará allí”, sentenció.