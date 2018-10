Iballa Ruano logra su quinto título mundial consecutivo de windsurf

Iballa Ruano Moreno ha logrado matemáticamente su quinto título mundial consecutivo de windsurf, después de que su hermana Daida, que completa el podio de honor y finaliza en tercera posición, no haya podido participar por lesión en la última prueba de la temporada del circuito de olas de la Professional Windsurfers Association, que se está celebrando en la localidad alemana de Sylt. Por su parte, el subcampeonato mundial en 2018 ha sido para la rider caribeña Sarah-Quita Offringa.

Con este nuevo éxito, las Morenotwins suman 28 títulos mundiales que agrandan aún más la leyenda deportiva de las gemelas de Pozo Izquierdo. Este triunfo supone el décimo campeonato para Iballa, mientras que Daida ha logrado 18 entorchados mundiales desde que ambas comenzaran a competir en 1997. “Ha sido una semana fantástica para mi, el 23 de septiembre gané mi primer evento del circuito mundial de Stand Up Paddle Surf en Nueva York y ahora he conseguido añadir este nuevo campeonato a mi palmarés”, celebró exultante Iballa Ruano en Sylt, que aprovechó para agradecer a Grupo Anfi, Volkswagen Comerciales Canarias, Starboard, Severne y el Ayuntamiento de Santa Lucía por mantener su confianza en ella y en su hermana Daida.

Esta temporada pasará a la historia por ser la primera en la que un evento ha igualado el dinero en premios que han recibido hombres y mujeres. “Como organizadores del Gran Canaria Wind and Waves Festival, en el Club Deportivo Morenotwins estamos muy orgullosas de haber conseguido traspasar fronteras y convertirnos en un ejemplo global en la lucha por la igualdad de género”, destacó Daida Ruano, que lamentó no haber podido competir en Alemania, aunque aprovechó para felicitar a su hermana por este nuevo título “logrado con esfuerzo, trabajo y talento a partes iguales” y a Sara-Quita Offringa, por su espectacular año.

Una temporada muy igualada

El pasado mes de abril, Iballa Ruano se impuso en el primer evento de la temporada de olas de la PWA celebrado en Marruecos, mientras que Sara-Quita finalizó segunda y Daida en tercera posición. Las hermanas Ruano alternaría sus posiciones en la siguiente parada del tour, confirmando la victoria de Daida en el Gran Canaria Wind and Waves Festival y el tercer puesto para Iballa. El segundo lugar del podio se mantuvo inalterado y confirmó a Sara-Quita como candidata a la lucha por el título.

La tercera prueba del circuito mundial se disputó en Tenerife y el resultado fue idéntico al del evento celebrado en Essaouira, con Iballa en primera posición, Offringa en segundo lugar y Daida como tercera clasificada. El sistema de competición de la PWA permite que cada cuatro eventos celebrados, las corredoras pueden elegir una prueba como descarte, por lo que los puntos repartidos en El Médano dejaban a Sarah-Quita sin opciones de lograr el campeonato mundial tras confirmarse que Sylt sería la última parada del tour profesional.

El título era cosa de dos, con un nueva lucha fratricida entre Iballa y Daida en el horizonte, sin embargo una lesión ha impedido a Daida viajar a Alemania para poder luchar por el campeonato y cierra una temporada marcada por la igualdadad, en la que han destacado otras corredoras como Lina Erpenstein, Arrianne Aukes, Caterina Stenta, Steffi Wahl.

Crowndfunding para ir a China

Iballa Ruano compagina el circuito profesional de windsurfing de la PWA con el Stand Up Paddle Surf, un deporte que le ha llevado a conseguir dos medallas de oro junto con la selección española en los campeonatos de Europa por naciones organizados por la Asociación Internacional de Surfing (ISA) en Francia 2016 y en Portugal 2017. Además, Iballa Ruano ha logrado cuatro títulos continentales de la asociación privada European SUP Asociation (EUROSUPA).

La rider de Pozo Izquierdo es capitana de la selección española de SUP, por lo que lidera un proyecto de crowndfunding para tratar de conseguir 5.000 euros que permitan desplazar a China al combinado nacional, formado por 12 atletas y un técnico, para participar en el próximo mundial de selecciones de la International Surfing Association. El ISA World SUP and Paddleboard Championship, se celebrará en la Bahía de Riyue, en la isla de Hainan, del 23 de noviembre al 2 de diciembre.

España ha estado presente en las seis ediciones de los campeonato del mundo ISA que se han celebrado hasta el momento, destacando la cuarta posición lograda como equipo en Perú 2012 y Nicaragua 2014. En el plano personal, Iballa ha ganado dos medallas de bronce en 2014 y México 2015.