El Alcorcón, 548 minutos sin recibir un gol

El Alcorcón está protagonizando su mejor arranque de temporada desde el ascenso a Segunda en 2010 y gran parte de su buen rendimiento se está cimentado en la solidez defensiva que está mostrando, con solo dos goles encajados en ocho partidos oficiales, el último hace 548 minutos.

El nuevo Alcorcón de Cristóbal Parralo ha comenzado la temporada lanzado. Transcurridas siete jornadas nunca había sumado los catorce puntos que tiene en la actual campaña y su rendimiento ha devuelto la ilusión a una afición que vivió dos permanencias agónicas los últimos dos cursos.

En ocho partidos, el Alcorcón solo ha recibido dos goles, en las dos primeras jornadas, y el último fue hace más de un mes, el 24 de agosto, contra el Málaga en La Rosaleda.

Desde entonces, el Alcorcón encadena tres victorias y dos empates en Liga y otro triunfo más en la Copa del Rey que le ha dado acceso a la tercera ronda. En total, 548 minutos sin recibir un gol, un registro que ya supera con creces los 515 de la temporada 2014/2015, con José Bordalás de entrenador y Javi Jiménez en la portería.

Pese a la buena dinámica del equipo alfarero, el discurso que se emite desde el vestuario es de prudencia.

"Tenemos los pies en el suelo y no lanzamos otro mensaje que no sea de humildad y trabajo día a día. Tener la portería a cero nos ayuda muchísimo, pero seguimos insistiendo en que nos pueden marcar en cualquier momento y que esto no es sinónimo de nada", dijo Cristóbal, en su última comparecencia pública.

La próxima jornada, el Alcorcón visitará el estadio Gran Canaria para medirse a la UD Las Palmas, tercer clasificado con once goles a favor. El segundo mejor ataque del campeonato contra la mejor defensa.