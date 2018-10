De Enrique Iglesias a Slash: 200 'Cómo hemos cambiado'

Dejen que hoy nos miremos un poco el ombligo. Esto que escuchan es el programa número 200 de ‘Cómo hemos cambiado’ y hemos decidido celebrar el número redondo repasando algunos de los artistas que han protagonizado este espacio musical y a cuyas carreras, más o menos exitosas, nos hemos aproximado gracias a sus canciones. Y el primer invitado fue Enrique Iglesias, que en 2014 con el tema ‘Bailando’ tronó en todos los altavoces del universo, pero que casi 20 años antes, en 1995, llegaba a la mayoría de edad con su ‘Experiencia religiosa’.

Pero venga, vamos a hacer una pequeña selección de artistas y grupos que han protagonizado esta sección y cuya evolución ha sido acusada en el tiempo. Por ejemplo Miguel Bosé, del que vamos a escuchar ‘Linda’, su primera canción y su primer éxito, y ‘Encanto’, que llegaba 37 años después en su, hasta ahora, último disco, ‘Amo’.

Otro de los cantantes españoles que mucho ha evolucionado, y que de hecho ha visitado más de una vez este espacio, es Enrique Bunbury. Tres décadas transcurrían entre el ‘Héroe de leyenda’ de los Héroes del Silencio, sin duda el grupo rock más importante de nuestra historia, y ‘La actitud correcta’, el single del último trabajo del zaragozano en solitario.

De los reyes del rock nos vamos al que sin duda es el rey del pop, Alejandro Sanz, capaz de convertir en oro todo lo que toque gracias a su trabajado talento que le ha llevado de tener el sobrenombre de Alejandro Magno y cantar el rechazado ‘Los chulos son pa’ cuidarlos’ a ser el autor del disco más vendido en España y hacer producciones como la última, ‘Sirope’, con temas como ‘Un zombi a la intemperie’.

Pero será por estilos: vamos a cambiar el paso porque en ‘Cómo hemos cambiado’ gustamos de picotear de diferentes ramas musicales. Como la que representa Beyoncé, diva por derecho propio que ha pasado del RN’B de sus inicios junto a las Destiny’s Child al trap que presentaba en el tema ‘Formation’ en 2016.

Y vamos ahora con parejas de artistas que desde el punto de vista comercial siempre han mantenido cierta rivalidad en ventas y que también han pasado por este espacio musical. Por ejemplo los dos grandes hombres de la música española, que no es poco decir: Raphael y Julio Iglesias. Ambos iniciaron su carrera en los 60 con temas como ‘El tamborilero’ y ‘La vida sigue igual’ y ambos siguen en activo con 75 años y canciones como ‘Sexo sentido’ o ‘Fallaste corazón’.

Otros que nos retrotraen a los 60, pero que tuvieron desigual futuro, son los Rolling Stones y los Beatles. Los primeros han seguido rockeando hasta nuestros días y, curiosamente, regresando a las versiones de los clásicos. Si en su primer álbum oíamos ‘Not to fade away’, de Buddy Holly, en el último escuchábamos ‘Hate to see you go’, de Little Walter. Los de Liverpool sin embargo empezaban con un éxito masivo gracias a temas como ‘All my loving’ y hoy solo nos queda algo de Ringo Starr y el siempre genial Paul McCartney y su último trabajo.

También seguimos conectando más de cincuenta años en el tiempo con las revisiones que hemos hecho de las carreras de dos grandes trovadores: el ahora Premio Nobel Bob Dylan, que ha pasado del ‘Man of constant sorrow’ tradicional al ‘Full Moon and Empty Arms’ de Sinatra; y nuestro gran poeta de los escenarios, Joaquín Sabina, del que escuchábamos primero el casi desconocido ’40 Orsett Terrace’ pero que ha terminado con un ‘Lo niego todo’.

Por hacer hemos hecho hasta necrológicas, porque el último disco del gran David Bowie coincidió con su sorprendente muerte en enero de 2016. La música lloró, pero nos sirvió para recuperar su primer single, ‘Rubber band’, del 67, y el oscuro y magistral ‘Blackstar’, su última creación.

En 200 programas nos ha dado tiempo a repasar las carreras de muchos artistas, así que hacer una selección es complicado. Vamos a recuperar por ejemplo el homenaje a Luz Casal, incomparable e incombustible que empezó en los 80 con temas simplones como ‘El ascensor’ pero que desde hace mucho tiempo crea cosas tan bellas como ‘Miénteme al oído’.

Vamos con una de verano, porque en 2015 recuperamos los orígenes y las novedades de artistas propios de esta época como Georgie Dann, que empezó cantando ‘El mundo es así’ y hace unos años le cantaba a ‘La cerveza’.

Vamos a volver al rock, y esto es debilidad personal, porque también hemos repasado la carrera de Bon Jovi, más de 30 años sobre los escenarios con temas como ‘Runaway’, el primero, o ‘This house is not for sale’, lo más nuevo.

Pero regresando al panorama nacional, otro de nuestro invitados ha sido La Oreja de Van Gogh, que con cambio de cantante incluido han tejido temas tan radiados como ‘El 28’ o el último single, ‘Verano’.

Otro ejemplo del eclecticismo musical de esta sección: el flamenco de Miguel Poveda, que pasó del clasicismo inicial al pop actual, del ‘Y yo qué culpa tengo’ al ‘No me encontraron’.

Y ya que estamos llegando al final, nos despedimos con el último ‘Cómo hemos cambiado’, el que le dedicábamos a Slash, el genial guitarrista de los Guns N’ Roses, que acaba de publicar disco en solitario presentado por el single ‘Driving rain’.