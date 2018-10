Carmen Molina: "El autismo en la mujer se diagnostica con patrón masculino y muchas quedan fuera"

“Yo me he sentido diferente toda la vida, pero para mi no era un problema porque no tenía “agresiones externas”, como por ejemplo acoso escolar y en casa la familia entendía esa diferencia como un valor”. Así habla Carmen Molina de cómo vivió en la infancia y en la juventud su autismo.

Y es que esta mujer de 56 años, vecina de Ciempozuelos, en Madrid, sabe por propia experiencia que el trastorno del espectro autista no es igual en hombres que en mujeres y eso afecta a su diagnóstico. “En las características básicas no hay diferencia, pero sí las hay en cómo se manifiesta. Los hombres lo hacen más al exterior, son más explosivos, mientras que las mujeres lo viven más hacia dentro y aprenden a camuflarse, con el coste para la salud que esto tiene”. Denuncia que no hay elementos diagnósticos para mujeres, sino que “siempre se les diagnostica según el patrón masculino y muchas quedan fuera de radar”.

Molina, que prefiere hablar de personas autistas y no con autismo, “es nuestra condición, no es nada añadido a nuestra persona”, es partidaria de la autorrepresentación de la persona que tiene trastorno del espectro autista. Ella es un ejemplo. Aunque hay diferentes grados, afirma, es algo que en todos los casos afecta a la interacción social. “Nos cuesta comprender la sociedad, relacionarnos socialmente, necesitamos que la vida sea muy rutinaria…, pero el autismo con el apoyo necesario y un entorno saludable, tiene una evolución muy positiva”.

Todo esto es necesario que lo comprenda la sociedad para evitar discriminación o problemas como los que ella sufrió en el trabajo, tras dar a conocer que era una mujer con trastorno del espectro autista.

Con 6 años la diagnosticaron ‘autismo inteligente’ cuando dejó durante dos años y fue tratada ese tiempo en el hospital de La Paz. Corría 1968 y en España casi no se conocía qué era eso del autismo. Todo este tiempo ha vivido su situación sin problemas. Era una niña callada, sin amigos, “era en casa donde se manifestaba más mi situación”. De adolescente y joven “no me relacionaba con nadie, no tuve pandilla, sí algunos novietes”, estudié y todo iba bien, hasta que entré en el mundo laboral.

Y es que después de 30 años realizando tareas directivas, siendo subdirectora del Museo del Ferrocarril en Madrid, reconoció a una compañera que era autista y todo cambió. Funcionaron los perjuicios y dejaron de confiar en ella. “Entonces el trabajo de gestión eficaz que hice durante tanto tiempo, se trasformó en tener limitaciones y en falta de confianza". Ahora yo hago un trabajo que se denomina “no cualificado”, después de tantos años de responsabilidad”. Carmen estudió Diseño Publicitario e Industrias Culturales y Gestión de Patrimonio.

Inés López, vicepresidente de la Asociación Pro TGD, que trabaja con personas con trastorno del espectro autista en el sur de Madrid, tiene una hija con discapacidad intelectual y autismo. Reclama más conocimiento y apoyo para estas personas. Un respaldo necesario que les ha hecho crear a ellas y a otras mujeres el Comité para la Promoción y el Apoyo de la Mujer Autista, CEPAMA, único en toda Europa.

