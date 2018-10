Dakar 18, el rally más mítico se convierte en videojuego

No es la primera vez que se trata de llevar el rally más mítico al mundo de los videojuegos, pero probablemente esta sea la más ambiciosa. Dakar 18 nos ofrece cinco categorías de competición y catorce pruebas salvajes a través del desierto para tratar de correr lo más rápido posible pero, sobre todo, sobrevivir.

Hace años que el rally Dakar abandonó las tierras africanas y su organización, Amaury Sport Organisation, trasladó la competición al desierto de Sudamérica. En Dakar 18 vamos a recorrer paisajes de Argentina, Perú y Bolivia, y nuestro mejor aliado (además del copiloto) será nuestro sistema de navegación. La principal característica, simulando la carrera real, de este Dakar 18 es que no hay una pista señalizada de forma continua, sino que debemos encontrar la ruta más viable para llegar al punto de control. Para esto es muy útil el copiloto, pero hay que tener en cuenta que su voz está en ingles. Sus indicaciones aparecen traducidas al español en texto, pero no siempre tendremos tiempo de leerlas. Hay que prepararse porque vamos a perdernos muchas veces, sobre todo al principio y en los vehículos sin copiloto. El desafío es muy alto, por lo que el nivel más bajo con ayudas en la brújula no es ninguna vergüenza. Ya habrá tiempo de subir de nivel. Este desafío más que notable es, precisamente, la gracia de esta aventura al volante.

Sólos en medio del desierto / Big Moon Entertainment

Conducir sobre terrenos de arena, barro o vados de ríos es siempre diferente. Si a esto le sumamos que contamos con coches, motos, camiones, quads y buggies, cada tramo va a depararnos sensaciones diferentes de estabilidad, agarre o potencia. Lo que permanece constante según pasan los kilómetros es el riesgo. Y es que el suspense al cabalgar una duna a toda velocidad sin saber qué habrá al otro lado de su cresta es muy fuerte. Finalmente los cambios de clima dinámicos contribuyen a aumentar la alerta del piloto, porque en cualquier momento puede ponerse a llover y cambiar por completo las condiciones de la carrera y nuestra visibilidad si utilizamos la visión interior de los vehículos.

La visión interior, muy reducida / Big Moon Entertainment

Contamos con vehículos y pilotos reales. Vamos a encarnar al incombustible Carlos Sainz y a otros grandes del panorama español como el motorista Joan Barreda y a José Campo en buggies, además de los mejores pilotos internacionales. Podemos manejar vehículos como los Tatra, Honda o Renault. Y vamos a tener que estar pendientes de su mecánica, porque habrá que reparar los desperfectos y averías durante las etapas con los puntos acumulados en los pasos por los puntos intermedios. Hay que vigilar el estado de salud de nuestros neumáticos, de la transmisión y de más de una docena de componentes, teniendo en cuenta también que algunas reparaciones nos penalizarán con tiempo.

¿Qué habrá al otro lado de la duna? / Big Moon Entertainment

Gráficamente el título es correcto pero no impresiona (al menos en PS4 estándar); hay que tener en cuenta la gran extensión de las zonas naturales que vamos a atravesar, por lo que se ha trabajado más la inmensidad de su mapeado abierto que el detalle. Esto afecta también a los vehículos, buenas reproducciones pero alejadas de otros títulos de conducción. Cada uno de los vehículos cuenta con efectos de sonido propios y muy creíbles, que se convertirán en nuestra banda sonora en el desierto. Finalmente vamos a poder disfrutar de las 14 pruebas offline y también de carreras multijugador online, aunque durante los primeros días del lanzamiento las carreras en línea no han funcionado correctamente, un punto que seguro será pulido vía parche.

Más actualidad

Esta semana también hemos podido probar el último juego basado en el anime ‘El puño de la estrella del norte’ para PS4, titulado ‘Fist of the north star. Lost Paradise’. Vamos a vivir una versión alternativa a la historia original de su protagonista Kenshiro, en la que debe buscar a su prometida Yuria en medio de un mundo devastado por una explosión nuclear. Los recursos son escasos e impera la ley del más fuerte, y Kenshiro sabe pelear con su letal estilo Hokuto Shinken. Con textos en inglés y doblaje tanto inglés como japonés, el juego cuenta con un delicioso estilo gráfico de película de animación, y nos invita a vivir la historia principal y multitud de detalles como personalizar y correr en buggies o gestionar clubes nocturnos.

PS4 y Xbox One acaban de recibir Megaman 11, la última entrega de uno de los juegos de plataformas más míticos en dos dimensiones. Megaman debe enfrentarse al malvado Dr. Willy, que planea de nuevo que reine el terror robótico. Entre sus nuevas características destacan un menú radial para el acceso rápido a las armas y habilidades como Power Gear, Speed Gear y Double Gear, para realizar ataques más poderosos, ralentizar el tiempo y cargar una furia desesperada si vamos muy mal de vida.

Rockstar ha publicado un nuevo vídeo con imágenes de juego de Red Dead Redemption 2, el ambicioso título de mundo abierto ambientado en el oeste que se estrenará el 26 de octubre para PS4 y Xbox One. Nos muestra a su protagonista, Arthur Morgan, peleando a bordo de un tren en marcha, durante sus golpes con la banda de Van Der Linde y mucho más. También hemos podido ver cómo reacciona la gente ante nuestro aspecto (y olor), o como nos desenvolveremos con el tiempo ralentizado durante los tiroteos con la habilidad Dead Eye. Y luce impresionante, y gigantesco.

Obelix repartiendo mamporros a los romanos / Meridiem Games

Todas las consolas y PC recibirán el 29 de noviembre la versión remasterizada de Astérix y Obelix XXL2, el juego de acción protagonizado por los galos más famosos del cómic. El juego llegará doblado al castellano, con nuevas texturas y modelados para personajes y enemigos, un nuevo sistema de tiendas, más habilidades para machacar a los romanos, coleccionables y nuevos desafíos de combate para lanzar puñetazos diestro y siniestro.

Los juegos más vendidos de septiembre de 2018 / Tiendas GAME

Y finalmente FIFA19 (PS4) encabeza el listado de juegos más vendidos en España durante el mes de septiembre según Tiendas GAME. Le siguen Marvel’s Spider- Man, NBA 2K19, Shadow of the Tomb Raider, Dragon Quest XI y PES 2019, todos en su versión para PS4. Después aparece FIFA 19 para Xbox One y Grand Theft Auto V para PS4, y cierran la lista de diez Yo Kai Watch Blasters perro y gato para Nintendo 3DS. Hasta aquí el SER Jugones de esta semana, pasadlo bien.