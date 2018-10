Delegació sense suspensió

El ple del Parlament ha rebutjat avui la suspensió de sis diputats processats pel Tribunal Suprem -malgrat les protestes de Ciutadans, PSC i PPC-, encara que en canvi ha avalat que puguin delegar les seves funcions en un altre membre del seu grup parlamentari, solució que ja apuntava el jutge Pablo Llarena.

Després de resoldre uns problemes tècnics amb el sistema de votació des dels escons, JxCat, ERC, els comuns i la CUP han unit els seus vots en el primer punt del dictamen elevat al ple per la comissió de l'Estatut dels Diputats, per rebutjar per majoria absoluta la suspensió com diputats de Carles Puigdemont, Jordi Sànchez, Jordi Turull, Josep Rull, Oriol Junqueras i Raül Romeva.

En canvi, en el segon punt del dictamen, que permetia als diputats suspesos pel Suprem cedir temporalment les seves funcions mentre no es resolgui la seva situació processal, ha estat aprovat per majoria simple només amb els vots de JxCat, ERC i els comuns, però la CUP ha votat en contra, mentre que Ciutadans, el PSC i el PPC no han volgut participar en la votació.

Cs i PP entenen que el Parlament va haver d'aplicar la sentència del jutge sense més quan li va ser notificat al juliol, i consideren inacceptable i fora de la llei que es sotmeti a votació del ple la decisió del Suprem. 'És un simulacre de votació que no té suport legal cap', ha exposat el portaveu de Cs, Carlos Carrizosa.

Els 17 diputats del PSC tampoc han votat, per evidenciar la seva discrepància sobre el contingut del dictamen, però, a diferència de Cs i PP, els parlamentaris s'han quedat en els seus escons.