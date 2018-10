Máiquez, historia en rojiblanco

El algecireño Adrián Máiquez recibirá este domingo antes del encuentro ante el CD Cabecense un merecido homenaje a su trayectoria al frente del conjunto algecirista tras 350 partidos a sus espaldas.

El defensor se pasaba por la Cadena SER para expresar el "orgullo" que le supone este reconocimiento. "No paran de llegarme muestras de cariño hacia mí, no esperaba tanto, he sentido mucho aprecio pero lo estoy sintiendo estos días más si cabe", declaraba.

Máiquez ha reunido a muchos amigos a lo largo de su aventura en el Algeciras Club de Fútbol después de años en los que ha tenido alegrías y sinsabores en el deporte rey. El lateral se queda con los momentos positivos. "En ese vestuario he pasado muchas cosas y al final es lo que te llevas y lo que echas de menos", afirmó el de La Granja que añora la rutina de no acudir a los entrenamientos como durante todas estas temporadas.

"El calentar con Berlanga semanalmente, ir al Estadio y estar arriba y no abajo con los compañeros.. pero es una decisión que se tomó y hay que acarrear con las consecuencias", señalaba con sinceridad el ex-jugador que afirma no haber dejado el deporte en activo y aprovecha su marcha del fútbol para disfrutar también de su familia.

Acerca del nivel actual del equipo de Javier Viso, Máiquez ve que han arrancado "como un tiro". "Es un equipo joven que está practicando un fútbol muy bonito, ese ritmo que habían impuesto es complicado mantenerlo pero ya está colocado ahí arriba y seguro que estarán ahí", concluyó una de las leyendas vivas del algecirismo.