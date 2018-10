Anni B Sweet: "Nuestro cuarto disco será todo en castellano"

Anni B Sweet es una de las artistas más internacionales que tenemos en España, actualmente se encuentra preparando las canciones del que será su cuatro trabajo de estudio. Según nos decía la cantante, será todo en castellano. “De momento no puedo contar mucho más ya que las canciones no están grabadas aún en el estudio. La cosa cambia tanto de las demos al estudio, que no me atrevo a decir que rollo llevará, porque después la cosa cambia”.

Después de estar tres años girando con su disco ‘Chasing Illusions’ por todo el país, la artista se ha enfrentado a escenarios de lo más variopintos, como el jardín de una casa particular o la Iglesia de la Magdalena en Córdoba. “Últimamente estoy dando conciertos muy raros. De pronto dio lluvia para ese día y lo pasaron a la iglesia. Al final fue algo muy bonito, con una energía muy buena” recordaba con una sonrisa.

A punto de celebrar sus primeros diez años en la música, en sus inicios y sin haber editado todavía su primer disco, fue telonera de un par de conciertos para Antonio Vega. Anni nos contaba con cierta emoción como fue ese momento. “Yo pensé que ni lo vería. Era súper humilde y muy cercano. Me pidió cantar con él ‘La Chica de ayer’. No me atreví, porque no quería liarla. Yo ahí no había sacado ni disco”.

Esta noche de miércoles a las 20:30 horas repasará las mejores canciones de sus tres discos editados hasta la fecha en formato acústico dentro del ciclo ‘Momentos Alhambra en el Escenario’. La compositora dará su último concierto en el Teatro Principal de Alicante antes de comenzar la grabación de su cuarto trabajo. El formato es para un público muy reducido que estará situado sobre las tablas del escenario, teniendo de fondo toda la platea. “Será un repaso y una despedida, para dar paso al siguiente”.

Esta es la charla que hemos mantenido en el programa ‘Hoy Por Hoy Alicante’.