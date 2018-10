Podemos y C`s se alían en contra de los aforamientos políticos en el Estatuto de Autonomía

Los grupos de Podemos y Ciudadanos en la Junta General del Principado plantearán de manera conjunta una reforma del Estatuto de Autonomía para eliminar los aforamientos de diputados regionales y miembros del gobierno regional. Ambas formaciones esperan lograr el consenso parlamentario con el resto de fuerzas políticas (PSOE, PP, Foro e IU), con los que esperan poder mantener encuentros y recabar su apoyo entre esta semana y la que viene.

El líder de Podemos, Daniel Ripa y la diputada Diana Sánchez, de Ciudadanos, han comparecido en rueda de prensa, para anunciar que los 9 diputados de la formación morada y los 3 de la naranja tienen fuerza suficiente para plantear ante el parlamento regional la reforma pero hace falta más para aprobarla, y al igual que ha ocurrido en otras regiones, caso de Cantabria, aspiran a alcanzar la unidad para poner en marcha el proceso ya en esta legislatura, a la que aún le quedan 9 meses hasta las próximas elecciones autonómicas. Tiempo suficiente, a juicio de Ripa, para acabar con los privilegios de diputados y miembros del Consejo de Gobierno, siguiendo la estela de la reforma plantada por Pedro Sánchez, a nivel del Estado.

En paralelo, no descartan abrir la puerta a otras reformas, si hubiera consenso para ello; por ejemplo, en el caso de la oficialidad de Llingua asturiana, para la que Podemos ha mostrado disposición; no así Ciudadanos cuya diputada, Diana Sánchez, ha asegurado que su grupo no apoyará la cooficialidad con el castellano porque consideran suficiente la Ley del Uso del Asturiano, que habría que desarrollar. Por eso, Sánchez ha señalado que ambas reformas serían independientes.

Más allá de esto, la intención al menos de Podemos, es poner en marcha en junio próximo una ponencia que “asegure que no tengamos un Estatuto de segunda categoría, que actualice a Asturias dentro del Estado”. Sin embargo, tanto Podemos como Ciudadanos recuerdan que aún quedan 9 meses de esta legislatura, por lo que la eliminación de aforamientos puede darse ya, sin más esperas “si hay voluntad política”.

REACCIONES

Las intenciones de Podemos y Ciudadanos han tenido ya respuesta de algunas formaciones; perplejidad en Izquierda Unida, por ejemplo, ante este acuerdo “contra natura” entre la formación morada y la formación naranja. IU no tiene ningún problema, asegura, en relación a la eliminación de los aforamientos, pero se encuentra sorprendida porque se lleve a cabo una reforma “dura” del Estatuto para una reforma parcial, cuando la reforma del Estatuto tiene otras muchas demandas. Por eso, el portavoz parlamentario de la coalición, Gaspar Llamazares, considera que estamos ante una “reforma puramente ficticia, una cortina de humo, un señuelo electoral”. A su juicio, parece difícil la reforma, dado que en toda la legislatura el parlamento asturiano ha reformado escasas leyes en tres años; “¿quién puede creerse que vamos a reformar el estatuto de autonomía en tres meses?”. Además, cree que Podemos en Asturias se equivoca porque según IU está “blanqueando” la estrategia de Ciudadanos, formación a la que en Madrid, recuerda IU, le atribuyen la condición de ser de extrema derecha.

En el PP, su presidenta, Mercedes Fernández, ha afirmado tras conocer las intenciones de reforma que modificar el Estatuto de Autonomía para suprimir los aforamientos “son palabras mayores” y ve poco operativo llevarla a cabo a escasos meses del fin de la legislatura. No se fía de Podemos y Ciudadanos en este asunto: “a ver si lo que están haciendo es engañar”, ha comentado.