Cerco legal a los pisos vacíos

El Tribunal Constitucional ha avalado la ley vasca de vivienda en casi toda la parte recurrida, la que permite al Gobierno actuar sobre las viviendas desocupadas, y expropiarlas en su caso más extremo.

Si, como muchos ahorradores, usted tiene una segunda vivienda no se lleve todavía las manos a la cabeza. Vivienda desocupada no es cualquiera vacía. La ley las limita a las que lleven más de dos años inhabitada sin justificación. No lo son, por tanto, ni las de veraneo, ni segunda residencia ni que estén a la venta o alquiler. Sepa también que esto va para largo: primero hay que desarrollar reglamentariamente la ley. Y después, quedará en manos de los ayuntamientos declararlas deshabitadas, imponerles el canon (mil euros al año para una vivienda de 100 metros cuadrados), y medidas más extremas. Y recuerde que el PNV se opuso a la ley en su trámite parlamentario.

En cualquier caso, el Gobierno está de enhorabuena porque la ley de vivienda más progresista de España la que recoge por primera vez el derecho subjetivo de vivienda se quedaba coja sin este instrumento para movilizar la vivienda necesaria para hacerlo efectivo. Hoy conoceremos datos, pero con solo un tercio de las viviendas desocupadas se podría atender a los beneficiarios de ese derecho hasta 2025. Es una resta fácil y teórica. Pero, por fin, hay medios. Ahora hace falta voluntad. Aunque solo sea para empezar por los bancos.