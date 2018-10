El precio, el único "pero" de los oyentes al servicio de taxi en Bizkaia

En el día en el que Comunidades Autónomas y Ministerio de Fomento vuelven a reunirse para avanzar en la aplicación del decreto ley que regulará a las empresas VTC, en Hoy por Hoy Bilbao hemos querido pulsar la opinión de los oyentes y el resultado ha sido que sólo el precio del servicio del taxi tanto urbano como interurbano es un problema para quienes han participado en el programa.

Borja Mussons, presidente de la Federación Bizkaina del Taxi, ha respondido apelando a las ordenanzas municipales, la que limitan sólo los recorridos urbanos, para seguir insistiendo en que "los precios son los que son". Sin embargo, ante la llamada de un oyente que ha expuesto su caso por el que un taxista le cobró "desde la vecina Alava (Llodio) hasta el aeropuerto de Loiu más de 50 euros, algo que no me costaba, ha dicho, más que el vuelo ida y vuelta", Mussons no ha negado que el precio "podría mirarse".

En la entrevista que aquí puedes recuperar, también participa Imanol, otro oyente del programa que ha puesto el acento en la "falta de taxistas en momentos de máxima demanda. Les buscas y no acuden. Luego se quejan de que llamemos a quienes atienden nuestra llamada." Participación que ha contado también con oyentes que literalmente nos han contado que "siempre es la misma historia. Cuando nos tocan nuestro negocio nos duele. Lo mismo dice el pequeño comercio primero ante la llegada de las grandes superficies y después internet".

Oyentes en directo a través de los teléfonos de participación, 94 487 21 01 ó 02 y oyentes a través de los mensajes escritos al móvil del programa, 616 372 400, donde otra oyente nos ha contado que "mi padre tiene una carnicería y nadie se acordó de el cuando se empezó a vender carne en los supermercados. Las gasolineras venden pan y nadie se acuerda de las panaderías." Oyentes preocupados, tal y como ha quedado patente, por el precio y la información previa de cuánto puede costar: "Uber envía el recorrido que hará, quién te llevará y cuánto te costará". Muchos se han preguntado a través de los canales de participación si "¿no debería el taxi adaptarse a los tiempos que corren?".

Gracias por la participación.