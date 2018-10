Cordero: "Edu Albacar no me respetó, así que acerté no contando con él en la dirección deportiva"

El director deportivo del Elche Club de Fútbol, Jorge Cordero, ha tomado la palabra para responder a las graves acusaciones del exfranjiverde Edu Albacar en su comunicado del pasado lunes tras ser despedido como secretario técnico de la entidad.

Cordero ha defendido su gestión y ha dicho que "yo he respetado a Albacar como jugador, pero él no me ha respetado a mí como director deportivo. Por tanto, considero que acerté no contando con él en mi equipo de trabajo. Sus acusaciones son falsedades y con ello me falta al respeto".

Jorge Cordero ha defendido su gestión y ha explicado que "no es cierto que casi todos los jugadores fichados sean del mismo representante. Muy al contrario, son de siete agentes diferentes. Y si piensa que es algo extraño fichar a un delantero como Claudio Medina, de 23 años, que hemos cedido al Mirandés, yo no lo entiendo así. Ellos se hacen cargo al completo de su ficha y encima lo podemos recuperar en enero".

Cordero ha reconocido que su hermano Pedro, recientemente destituido como director deportivo del Granada, podría integrar en breve la dirección deportiva del Elche C.F. junto a dos personas más para elaborar informes de partidos y futbolistas.

Por otra parte, Jorge Cordero ha confirmado en su rueda de prensa que el Comité de Competición de la Federación Española ha dejado sin efecto la primera cartulina amarilla que vio Manuel Sánchez ante el Extremadura, admitiendo así el grave error del colegiado balear Varón Aceitón que le expulsó. Por tanto, Pacheta podrá contar con él el domingo ante el Lugo (18.00 horas) en el Martínez Valero.