Los hoteleros de Formentera alargan la temporada hasta finales de octubre

Los hoteleros de Formentera también alargan este año la temporada turística. Los primeros cierres de establecimientos turísticos no se producirán hasta la segunda quincena de este mes y algunos aguantarán hasta final de octubre.

El presidente de la asociación hotelera, Vicent Tur, dice que es “positivo” que se pueda extender la campaña unos días más "porque los extremos de la campaña turística siempre han sido difíciles de vender y octubre es un mes especialmente complicado en Formentera".

Tur reconoce que las ofertas y promociones que han hecho los empresarios han tenido una buena respuesta. Desde la patronal señalan otro factor importante que ayudará a mantener ocupaciones altas en los hoteles: las citas deportivas programadas para el mes de octubre en la Pitiusa menor, como la Vuelta Ciclista o el VI Triatlón Illa de Formentera.

El presidente de la asociación dice que se ha dejado atrás septiembre "que también ha sido bueno en cuenta a ocupación, aunque la climatología no ha acompañado, especialmente en la primera quincena del mes y esto ha supuesto un frenazo para el consumo". Aunque no tiene todavía los datos de ocupación, Tur no descarta que el porcentaje de plazas ocupadas esté "ligeramente por encima de la pasada campaña".

Tur reconoce que hay "satisfacción" entre los hoteleros de la isla por las cifras que se están consiguiendo en los extremos de esta temporada.