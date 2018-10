La influencia de Miguel Ángel podrá verse en la Catedral de Jaén

La influencia de Miguel Ángel se verá, desde este jueves 4 de octubre y hasta el 5 de enero de 2019, en la Catedral de Jaén. La muestra 'A la manera de Miguel Ángel' exhibirá obras del legado de Manuel Gómez-Moreno Martínez y de la Diócesis jiennense. La muestra está organizada por la Fundación Caja Rural de Jaén en colaboración con el Instituto Gómez-Moreno de la Fundación Rodríguez-Acosta.

Según la Fundación, "en ella se pretende mostrar, a través de un conjunto de pinturas y esculturas reunidas por el arqueólogo e historiador del arte Manuel Gómez-Moreno Martínez, junto con otras procedentes de la Diócesis de Jaén y de algunas colecciones particulares, la influencia de Miguel Ángel en la obra de sus contemporáneos y seguidores de la segunda mitad del siglo XVI, así como su proyección en el arte de la España de 1600".

FECHAS La muestra, instalada en las galerías altas de la Catedral de Jaén, comienza este jueves, 4 de octubre, y finalizará el 5 de enero de 2019

No nos engañemos, Miguel Ángel no es el autor de ninguna de las obras que van a ser expuestas, pero esta cuestión no le quita mérito, puesto que la influencia es clara y concisa. Las obras expuestas "transmiten en diversa medida su inigualable genio artístico y la intensidad de su pensamiento".

Hay que tener en cuenta que Gómez-Moreno fue el descubridor y divulgador de algunas creaciones del artista italiano en nuestro país. Para hacerse una idea, a principios del siglo XX "la única obra conocida de Miguel Ángel en España era un dibujo que fue vendido rápidamente fuera de nuestras fronteras" y tras las investigaciones de Gómez-Moreno se sumaron muchas más obras.

Es de sobra conocido el caso jiennense. "En 1930 Gómez-Moreno dio a conocer, con sólida atribución a Miguel Ángel, una escultura de mármol que representaba a San Juan Bautista Niño y que se conservaba en la Sacra Capilla del Salvador, en Úbeda, mandada construir en 1536 por Francisco de los Cobos, el secretario del emperador Carlos V".

Horarios

Esta magnífica exposición tendrá visitas guiadas los días 4 y 25 de octubre, 8 y 22 de noviembre, además del 13 y 21 de diciembre siempre a las seis de la tarde y estarán guiadas por el comisario de la muestra. Los sábados y domingos también se realizarán, a las 12 de la mañana, pero serán guiadas por alumnos de Grado de Historia del Arte de la Universidad de Jaén.

Aun así, la muestra es gratuita y libre para todo aquel que quiera acercarse desde este jueves 4 de octubre. Tan solo tienen que ir a la Sacristía de la Catedral de Jaén, de martes a sábado, en horario de 11 a 14 horas y de 17 a 19.00 por la tarde. También los domingos, pero solo por la mañana.