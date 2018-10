Pablo Molina, un valor seguro para la defensa del Arcos CF

El Arcos CF vive su especial momento dulce codeándose con los mejores en esta parte inicial del campeonato. Un buen entrenador en el banquillo como Pepe Bermúdez y un grupo en el vestuario de gente joven, otros con experiencia y comprometidos con la causa, están siendo clave en el buen inicio liguero.

El equipo se desplaza el domingo para medirse al Córdoba B, encuentro que se jugará en el Nuevo Arcángel a las once y media de la mañana. Pablo Molina se muestra “encantado” con el comienzo de temporada que están firmando, “trabajamos muy bien en verano antes de comenzar, el equipo físicamente está muy bien y ya está demostrando que puede competir a un buen nivel”.

El Arcos CF es tercero con 12 puntos, a dos de su próximo rival, al que el defensa considera “un gran equipo”. Bermúdez le situó de central ante el Algeciras, una posición que para el lateral no es desconocida, aunque es la primera vez que juega ahí esta temporada, “me sentí muy cómodo porque trabajar junto a Benítez es bastante fácil”, mantiene en la Cadena SER.

El equipo arcense ya le ha ganado a dos de los mejores equipos de la categoría como el Ceuta y el Algeciras, “esas victorias te dan un plus, es verdad, porque les ganas a equipos que están llamados a estar arriba, pero en el campo al final juegas once contra once, nosotros pusimos más cosas sobre el campo para ganar esos partidos”.