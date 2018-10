Desde Canta Mágina ya piensan en la segunda edición

Fue el último acto de la programación cultural del verano 2.018, organizado por la Asociación Cultural ‘Canta Mágina’, patrocinado por la Concejalía de Cultura y Festejos del Ayuntamiento de Jódar, aunque no llegaba a estar incluido en el libro oficial de las Ferias y Fiestas de Jódar, a pesar de haber sido concertado con varios meses de antelación.

Ha sido una de las sorpresas, agradables de la programación, al salir el público asistente, que llenaba el Salón de Actos de la Casa Municipal de la Cultura, satisfechos con las actuaciones de los colectivos participantes.

El acto contaba con las actuaciones e intervenciones de la soprano galduriense Juani Díaz López, el barítono italiano Paolo Borgognone, el pianista, también galduriense, Ángel López Martínez, la coral "Cristo de la Misericordia" dirigida por Francisco Sevilla Talavera, la Banda de Música "Pedro Gámez Laserna", el Cronista Oficial de la ciudad Ildefonso Alcalá Moreno que narraba la historia de Jódar.

Hoy hemos querido analizar de forma más pormenorizada el acto, con la presencia en nuestros estudios del presidente de la Asociación Cultural ‘Canta Mágina’, José Luis Patón y la soprano Juani Díaz, que en todo momento se han mostrado satisfechos y agradecidos por la respuesta del público, pese a tratarse de la primera experiencia con este tipo de música.

Nos hacíamos eco de un artículo remitido por el propio, Paolo Borgognone, barítono y periodista:

“UNA NOCHE INOLVIDABLE

Cuando recibí la amable invitación de José Luis Patón Balboa, presidente de la Asociación Canta Mágina, fui muy honrado: cantar en un Concierto Lírico Internacional es siempre una gran emoción. Y lo es aún más cuando un maestro puede cantar a lado de su mejor alumna, la soprano Juani Díaz López.

Llegando a Jódar, unos días antes del concierto, he encontrado mucho más que esto: en primer lugar, la familia Patón Díaz que me ha tratado como a un hermano, con amabilidad y cariño. Luego he visto una ciudad serena, interesada en la musica y en la cultura. Y he conocido muchas personas que me han hecho sentir como en mi casa: músicos, cantantes y también gente que no sigue normalmente la ópera y la música clásica, que me han saludado igualmente con una sonrisa y con amistad.

La noche del concierto, me hizo sentir mil emociones que nunca esperaba vivir. Se concentraron en unas horas: los aplausos del público por cada exhibición mía, el dúo con Juani Díaz, el canto del coro de la ópera del Nabucco, que para nosotros los italianos, es casi como un himno nacional y cantado junto a la Coral Cristo de la Misericordia.

Y por fin la gran sorpresa del premio que la Asociación Canta Mágina ha querido otorgarme. Un signo de estima y de cariño que me ha emocionado hasta llegar a las lágrimas.

Todo eso ha hecho que la noche del 15 septiembre sea para mi inolvidable. Y ahora la ciudad de Jódar tiene un nuevo y fiel amigo, listo para volver cada vez que quieran llamarme.

Paolo Borgognone”

Especialmente orgullosa Juani, “… Esa noche fue mi gran noche, después de un año entero de sacrificio, el lirico es muy sacrificado, no es cantar como yo siempre he cantado, te exige un mantenimiento físico y una capacidad pulmonar exagerada, tienes que proyectar todo en torno al canto, hasta la familia… porque si no, no avanzas… es un curso entero para aprender a respirar, para colocar la voz, para que las cuerdas vocales sepan emitir los sonidos que exige el aria, yo al principio, voy a ser sincera… la primera obra que mi maestro (Paolo Borgognone) me encomendó, yo la recibí hasta con lágrimas, entendía que me exige y confía demasiado en mí, yo no voy a ser capaz de hacerlo, y cuando después de hacer los ejercicios, vocalizar y conseguí llegar, yo lloraba de alegría…”.

A través de las redes sociales han recibido felicitaciones desde todas las partes del mundo, “… Desde Brasil, Japón, Alemania, Australia, desde ciudades italianas como Verona, Parma, Modena…”.

Con todas esas sensaciones no dudan en pensar en la segunda edición, que pretenden que sea en el Castillo de Jódar, para el próximo verano.