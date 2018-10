Matas: "Reconozco todos los hechos, soy el responsable y culpable"

"Reconozco todos los hechos y soy el responsable". Son las palabras de Jaume Matas tras admitir su culpabilidad en el caso Over. La pieza separada del caso Palma Arena que investiga el supuesto beneficio de la empresa de publicidad Over Marketing para realizar la campaña electoral del Partido Popular de los años 2003 y 2007 con fondos públicos.

Se ha referido a los casos Palma Arena y Nóos. Deja claro que de las 20 causas en las que ha sido condenado no ha firmado nada. El ex president del Govern ha prestado declaración durante treinta minutos en la tercera jornada de este juicio que se celebra en la Audiencia Provincial de Palma. Matas, quien ha admitido delitos por prevaricación, malversación y fraude en el caso Over, dice que "tras una veintena de causas judiciales ha aprendido la lección".

Matas asegura que conocía a Daniel Mercado dueño de la empresa Over Marketing y que le encargó la campaña electoral del PP. Según el ex president, después de los comicios de 2003 se encontraron en un acto y fue cuando Mercado le "llora" y le dice que "el PP le debe dinero". Fue entonces cuando Matas "admite su error", al pedir al Govern que "le dé trabajo". El ex president define a Mercado como una persona que había hecho "bien su trabajo", con la que tenía una "deuda moral", pero también que era "un hombre codicioso al que le gustaba el dinero".

Matas ha admitido que parte de la campaña electoral del PP de 2003 se pagó a Over en dinero B: "Claro, lo he firmado y lo he reconocido", ha dicho sobre esa cuestión.

Cadena SER

Ante la pregunta de quién tomó la decisión de pagar en negro a Over Marketing, Matas ha respondido que fueron "los responsables del partido". "Quien además está juzgado y sentenciado en otra pieza", ha dicho sobre su cuñado, el ex gerente del PP balear Fernando Areal, condenado en octubre de 2015 a 1 año y medio de prisión y 15.000 euros de multa por delito electoral por pagar con dinero negro gastos de la campaña autonómica de 2007.

El ex president del Govern defiende que Mercado hizo los trabajos pero que "no le dio licencia para atracar a la administración pública". Matas deja claro que el dueño de la empresa de marketing había inflado las facturas.

Matas que por cierto ha reconocido que ni José María Rodríguez, ex conseller de Interior, ni Fernando Areal, ex gerente del PP, tenían información sobre la situación económica del Partido Popular. Respondía al fiscal Juan Carrau, quien no le ha dejado terminar la frase.

Con esta causa, recordemos, Matas ha firmado un escrito de conformidad por el cual ha aceptado que la pena de cárcel, que ha sido rebajada a dos años y medio de prisión respecto a la petición inicial, sea sustituida por una multa de 18.000 euros.