Medi Ambient ha sancionado 42 de los 5.269 fondeos sobre posidonia detectados

El Govern ha sancionado 42 de los 5.249 fondeos sobre posidonia detectados este verano. No llega al uno por ciento de las embarcaciones a las que se les ha ordenado retirar el ancla de estas praderas y cambiar de ubicación. Son casos de embarcaciones que no han querido moverse pese a la advertencia o reincidentes. También ha habido algún caso de barcos que ya habían generado un daño importante. Hay que tener en cuenta que las sanciones sólo las pueden poner los agentes de medio ambiente y no siempre han sido ellos los que han detectado esa irregularidad. El Ejecutivo ha hecho hoy balance del dispositivo de vigilancia y control de fondeos sobre esta especie protegida.

El conseller de Medio Ambiente, Vicenç Vidal, explica que no es un operativo de sanción sino de vigilancia para concienciar sobre los efectos que puede conllevar para el medio ambiente el fondeo sobre posidonia. De hecho, asegura que en esta legislatura se ha conseguido implantar un cambio de percepción en la ciudadanía respecto a la importancia de esta planta.

Según los datos del Govern, de las 42 sanciones, 27 han sido en Mallorca, 9 en Menorca y 6 en las Pitiusas. El año pasado fueron 34 y este año han sido 42.

En total entre mayo y septiembre el operativo ha registrado 50.467 actuaciones. La gran mayoría han sido para comprobar si el fondeo era o no correcto, han sido 30.326 embarcaciones analizadas. En segundo lugar están las tareas de asesoramiento, en casi 15.000 barcos y luego las 5.249 que son de embarcaciones que estaban mal fondeadas y a las que se les ha instado a cambiar de ubicación.

De las casi 50.500 actuaciones, la gran mayoría, 37.000 se han realizado en julio y agosto.

El conseller defiende el trabajo hecho por el Govern. Dice que en este mandato se han incrementado los medios pasando de 10 a 15 embarcaciones del año pasado a éste además de ampliar también las zonas de control. Asegura que va en línea de dar a la protección y preservación de la posidonia la importancia que se merece.