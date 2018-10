Discrepancias entre Govern y Cort sobre una posible sanción a Poble Espanyol Apartaments, denunciados por la Federación de Vecinos

Govern y Cort no se ponen de acuerdo sobre una posible sanción a' Poble Espanyol Apartments', la empresa denunciada por la Federación de vecinos de Palma por alquilar pisos a turistas. Mientras en la Conselleria de Turismo dicen que no pueden sancionar unos hechos pasados sobre los que no hay ningún acta de inspección, el alcalde de Palma, Antoni Noguera, dice que hay evidencias para hacerlo.

El Govern no sancionará al establecimiento 'Poble Espanyol Apartments' por haber alquilado pisos al menos desde el año pasado porque no hay ningún acta que así lo constate. Pese a tener constancia de comentarios de clientes hablando en diferentes páginas web comercializadoras del servicio y de su alojamiento en esos apartamentos durante el año pasado, el Ejecutivo asegura que no va a poder hacer nada al respecto.

Como adelantó este martes el programa Hoy por Hoy Mallorca de la SER, la Federación de Asociaciones de Vecinos de Palma presentó una denuncia el 21 de septiembre contra 'Poble Espanyol Apartments' por alquilar pisos a turistas pese a estar prohibido. Según la Conselleria, los propietarios del edificio registraron en Turismo la documentación para operar como un aparthotel justo un día antes, el día 20.

El director general de Turismo, Antoni Sansó, ha explicado en Hoy por Hoy Mallorca que “las leyes no se hacen con carácter retroactivo” y, por tanto, “sólo se hubiera sancionado si hubiera ido el inspector antes de que los responsables del establecimiento pidieran permisos para trabajar como aparthotel”.

Insiste Sansó en que las sanciones se imponen "porque hay un acta de Inspección que diga que se está incumpliendo la ley".

Según su relato, la única sanción que podría imponerse es si, a partir de ahora con la denuncia ya interpuesta, un inspector constata que se ha estado haciendo publicidad de alquiler turístico en pisos cuando realmente han pedido licencia para actuar como un aparthotel.

Noguera dice que debe haber sanción

El alcalde de Palma lo tiene más claro que el director general de Turismo. Dice Antoni Noguera aquí en la SER que los propietarios del edificio 'Poble Espanyol Apartments' serán sancionados por haber comercializado viviendas turísticas en un edificio plurifamiliar, algo prohibido por la ley. Está convencido de ello porque cree que con la información que hemos venido contando aquí en la SER más la que ha aportado la Federación de Vecinos en su denuncia hay evidencias más que suficientes para que la denuncia prospere. Eso sí, insiste en que la capacidad de inspección y sanción la tiene el Govern.

Noguera explica que los propietarios que dicen haber pedido una declaración responsable de inicio de actividad deberían haber solicitado antes un cambio de uso y no lo han hecho. Por tanto, a día de hoy, con la documentación que tiene el Ajuntament, el edificio sigue teniendo uso residencial y no turístico. Insiste Noguera en que no es el procedimiento correcto y, por tanto, serán sancionados también por ello. Hay otro aspecto que impide a los dueños del edificio, Carpe Dime Insular S.L, funcionar como un establecimiento turístico, según el alcalde: el edificio tiene menos de 5 años y, por tanto, no puede cambiar su uso.