Al Dual lanza 'The Sun Session'

Este viernes, día 5 de Octubre, estará disponible en todas las plataformas digitales el nuevo trabajo de Al Dual, ganador de los Ameripolitan Music Awards 2018, USA.

El artista recientemente incluido en el Rockabilly Hall of Fame, presenta su nuevo trabajo titulado 'The Sun Session', un EP grabado en los míticos estudios Sun Records en Memphis, Tennessee (EE. UU.), estudios que cimentaron las bases y el desarrollo del género Rockabilly con artistas de la talla de Johnny Cash, Elvis Presley, Eddie Bond, Jerry Lee Lewis, Carl Perkins.

Este nuevo trabajo fue grabado el 9 de febrero de este año y consta de cuatro cortes grabados con consola analógica Ampex, microfonía RCA y magnetofón de cinta abierta 24 pulgadas.

Canciones

What A Trip We Lived (estilo Booper Rockabilly) Let´s Toast For The Good Times (estilo Jiver Rockabilly) Whiskey A Go Go (estilo Stroll Rockabilly) But I Got The Girl (estilo Booper Rockabilly)

The Sun Session ha sido registrado por el ingeniero de grabación Ples Hampton en Sun Records (Tennessee-EE. UU.), mezclado por el ingeniero Pablo Pulido en Estudio Uno (Madrid) y masterizado por el productor e ingeniero Cherry Casino en Lightning Recorders Vintage Analog Studio (Berlin, Alemania). Este nuevo trabajo ha sido editado y distribuido para el sello El Toro Records.

En el proceso de artwork final y cartelería ha participado el artista y fotógrafo Antonio Alay y el fotógrafo estadounidense Mike Kerr.

En la actualidad Dual se encuentra preparando lo que será su tercer trabajo para la compañía discográfica El Toro Records. Este LP será grabado en los prestigiosos estudios Lightning Recorders (Berlin) de la mano del productor Cherry Casino.

Y, de entre las muchas fechas y ciudades de la gira, destacará, sin duda alguna, su actuación los días 18 y 19 de abril en Viva Las Vegas Rockabilly Weekend, el festival más importante del mundo. Además de tocar dentro del festival Guitar Geek con el fantástico Deke Dikerson, y otros virtuosos de la guitarra.

Sobre Al Dual

Artista de musicalidad extraordinaria, Al Dual es un artesano que sabe rescatar fielmente sonidos procedentes de épocas primigenias de la música americana. Ha colaborado con grandes artistas de la talla Paul Pigat, Chris Casello, Lisa Pankratz, Tommy Harkenrider, Chan Romero, Eddie Nichols, Mike Sanchez, Ron Felton, Sue Moreno, Chuck Onofrio, Ron Landis y Jan Jambers Menke, entre otros.

Precursor de la guitarra rockabilly y country en España, -como también lo es fuera de nuestras fronteras-, Al Dual es uno de los artistas patrios con más reconocimiento en la internacional escena del rock and roll clásico.

Durante años de trabajo y afianzamiento de diversas técnicas, Dual ha pasado a consolidarse como uno de los más completos guitarristas de este género, obteniendo un puesto en el Olimpo de la guitarra Twang junto a músicos de la talla de Eddie Cochran, Bo Diddley, Chet Atkins, o Duane Eddy con los que comparte un lugar privilegiado como endorser y embajador de la marca internacional Gretsch Guitars, instrumento paradigma de la guitarra rockabilly y western.

En 2015 realiza una gira por varias ciudades de la costa oeste norteamericana, conquistando ciudades como Los Ángeles, Las Vegas, Pomona, San Diego, Fullerton y Santa Clarita, entre otras. Ha actuado también en magníficos clubes como "Kensington Club", "The Tower Bar" , "Spike´s", "Till Two Club", "The Juke Joint", "Eastside Luv" y "The Continental Club" en Austin (Texas) templo de la música country estadounidense.

En 2017 publica el EP 'Blue´s back in town' (El Toro Records, Barcelona) grabado y mezclado entre las ciudades de Madrid y Valencia, y masterizado en Georgetown Masters (Nashville, Tennessee), estudio fetiche de muchos de sus artistas preferidos (Willie Nelson, June Carter, Sonny Burges y Johnny Horton, entre otros). También graba su primer videoclip con el mismo título. La pieza resulta clave en la proyección de su trabajo como solista, revelándose, también, como un vocalista excepcional.

Empezando este año, es galardonado con el premio al Mejor Solista Masculino Internacional en los célebres Ameripolitan Music Awards, celebrado en Graceland, Memphis, durante el cual presentó un directo arrollador ante los especialistas Dale Watson, Celine Neal y Silvia Neal, y pasando a formar parte así de una excepcional lista de artistas junto a Big Sandy, James Intveld o Reverendo Horton Heat, entre otros.

Adicionalmente ingresa como miembro de la Segunda Generación de Artistas en el Rockabilly Hall of Fame, fundado por Bob Timmers, quien preserva lo más significativo del rockabilly internacional. Dual, con este honor, escribe un importante nuevo renglón en la historia del género junto a nombres como Stray Cats, Robert Gordon y The Blasters, entre otros.