Primeras confirmaciones para 'Warm Up'

Las bandas Two Door Cinema Club y Teenage Fanclub fueron anunciadas hoy por los organizadores del festival "Warm Up Estrella de Levante 2019" como las primeras confirmaciones para el fin de semana del 3 y el 4 de mayo con abonos a 38 euros a la venta hasta mañana.

Los norirlandeses Two Door Cinema Club surgidos hace una década de la mano del trío Alex Trimble (cantante), Sam Halliday (guitarra) y Kevin Baird (bajo) se hicieron famosos por su participación en Glastonbury con gran éxito de público y desde 2016 no graban nada, por lo que en el Warm Up promocionarán su tercer trabajo titulado "Gameshow".

Los escoceses Teenage Fanclub es un grupo de mayor reputación que Two Door Cinema Club, surgidos en los 80 pero no sería hasta 1991 en que obtendrían el éxito con su disco "Bandwagonesque" llegando Kurt Cobain a decir de ellos que eran la mejor banda en el mundo cuando se los llevó de gira con Nirvana. Últimamente estaban trabajando en reediciones de sus viejos discos para sacarlos en vinilo, pasando su líder y vocalista Norman Blake a vivir de Glasgow a Toronto, siendo su último disco, décimo de su carrera, titulado "Here", un trabajo más folk-rock que el power-pop que caracterizó a este grupo.