Eleftheria Kotzia inaugura el Festival Internacional de Guitarra "Diapasión"

La música será la encargada de poner los primeros acordes a la programación cultural de diseñada por la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de la capital para este otoño. La griega Eleftheria Kotzia recala mañana jueves, 4 de octubre (20:30 horas), en el Principal para dar la bienvenida a la décimo sexta edición del Festival Internacional de Guitarra ‘Diapasión’.

A las tablas del Principal se subirá la intérprete griega con un programa que contempla la interpretación de las piezas ‘Cuatro Epitafios’ (Locks of Hair, One Day in May, You have set my star y You were standing in front of the window), de Mikis Theodorakis; ‘Balada Persa’, de Aziz Joon; ‘Walk Dance’, de Miro Tadic; ‘Suite Castellana’ (fandanguillo, arada y danza), de F. Moreno Torroba; ‘Gypsy Ballad’, de Sylvie Bodorova y ‘Greek Dance nº1’.

Nacida en Alexandroupolis (Grecia), Eleftheria Kotzia realiza giras regularmente por Europa, Canadá, Estados Unidos, Sudamérica, Australia, Nueva Zelanda… Ha actuado con orquestas en muchos de los grandes Festivales Internacionales de Guitarra y Música, incluyendo la serie del décimo aniversario de la Fundación D 'Addario en Estados Unidos, el Festival Estival en París, el Festival Tavener en Atenas, Andrés Segovia en España, entre otros. Eleftheria Kotzia estudió guitarra en el Conservatorio Nacional de Atenas, el Conservatorio Nacional Superior de París y finalmente en la Guildhall School of Music de Londres. Entre sus maestros se encuentran Julian Bream, Alexandre Lagoya, Dimitri Fampas, David Russell y Timothy Walker.

Desde entonces, Kotzia ha actuado para varias emisoras de radio y televisión, incluidas la BBC y WNYC, y ha ofrecido recitales en algunas de las salas de conciertos más famosas del mundo, como el Merkin Concert Hall y el Carnegie Recital Hall de Nueva York, el Herbst Teatro en San Francisco o el South Bank Centre en Londres.

Las propuestas musicales del festival se completarán con el Real Dúo e Iván de Carlo (viernes 5), el portugués André Madeira (jueves 11) y el italiano Andrea Vettoretti (sábado 13). Los interesados en disfrutar de este programa de conciertos podrán adquirir sus estradas a un único precio de 6 euros en las taquillas del Teatro Principal y en la página web