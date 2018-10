El PP recuerda que el salón de juegos de la calle Colón cumple con la normativa

El Grupo Municipal de Ganemos enel Ayuntamiento de Palencia criticaba públicamente la concesión de una licencia de obras para un salón de juegos en la Calle Colón de esta ciudad, pues según ellos se encuentra a menos de 100 metros de un colegio. Ha sido en las últimas horas. La respuesta la concejal de Urbanismo, María Álvarez, a través de un contundente comunicado, no se ha hecho esperar.

"Con absoluto desconocimiento y mala fe, tratan de engañar e intoxicar a la opinión pública con un asunto sensible que está debidamente informado y del que ocultan toda la información que, por cierto, siempre han tenido a su disposición", asegura la concejala de Urbanismo en ese comunicado que continúa en los siguientes térmnis textuales:

"Desgraciadamente esa mala fe que acredita el grupo Ganemos les hace ocultar que:

- El 16 de Agosto de 2017 la Junta de Castilla y León resuelve autorizar la instalación de ese salón de juegos en C/Colón 44.

- No tienen en cuenta lo más importante, pues manipulan el Decreto 12/2005 de de 3 de febrero por el que se aprueba el Reglamento Regulador de máquinas de juego y salones recreativos de Castilla y León, en el que en su art. 55 establece claramente que “en ningún caso se autorizará la instalación de salones a menor distancia de 100 mts de los accesos normales de entrada y salida a centros de educación, educación preescolar o centros de enseñanza universitaria”

- En cumplimiento de ese Decreto, el Ayuntamiento (Concejalía de Urbanismo) solicita a la Junta de Castilla y León, el 25 de Abril de 2018, indique la situación exacta del acceso normal de entrada o salida del Colegio Modesto Lafuente.

- La Junta de Castilla y León, contesta a ese requerimiento, el 8 de mayo de 2018, que la entrada y salida normal de dicho colegio se encuentra en el nº 11 del Paseo del Salón.

- Siguiendo escrupulosamente el procedimiento establecido, el Servicio Municipal de Medio Ambiente, el 21 de mayo de 2018, informa que “ la distancia del salón de juegos a la puerta principal de acceso al colegio por la puerta sita en el Paseo del Salón nº 11, es de 168 metros”.

Por lo tanto, la licencia del salón de juegos se ha otorgado después de un procedimiento con los informes favorables de los servicios municipales (bomberos y protección civil, medio ambiente, urbanismo y asesoría jurídica), la autorización de la Junta de Castilla y León y después de un periodo de información pública en el tablón de edictos de este Ayuntamiento del 8 al 23 de agosto de 2018, ambos inclusive, y en el Boletín Oficial de la Provincia n.º 97 de fecha 13 de agosto de 2018, con notificación personal a los vecinos inmediatos al lugar del emplazamiento propuesto. No se han presentado reclamaciones.

En las comisiones informativas de urbanismo y medio ambiente del pasado 27 de septiembre se dieron cumplidas explicaciones de las licencias a sus miembros, a quienes se les remite los informes de todas las licencias, y en particular, al concejal de Ganemos Sr. Gascón Sorribas.

Entre otras cosas se le explicó la normativa que exige distanciar los salones de juego, en el caso que nos ocupa, 100 metros contados del eje de la puerta del local al eje de la puerta principal del centro de enseñanza: es obvio que a la vista de la denuncia de Ganemos en la prensa, su representante Sr. Gascón Sorribas, como consecuencia de su mala fe, no ha entendido absolutamente nada, ni los números, ni los conceptos, ni la metodología de las mediciones.

El Sr. Gascón Sorribas además de no entender nada se dedica a la demagogia en materia de urbanismo: si cae un cascote a la vía pública dice que hay que ponerse cascó para andar por Palencia, si se abre un salón de juegos lo relaciona inmediatamente con la ludopatía... falta que diga que se prohíban los bares para evitar que la gente se dé a la bebida o estancos para erradicar el tabaquismo.

En cuanto al "debate político respecto a los asuntos urbanísticos" que Ganemos reclama, informar a la opinión pública que es constante en la comisión de urbanismo, comisión que se reúne regularmente cada dos semanas con representantes de todos los grupos políticos municipales, asociaciones de vecinos y del sector de la construcción, en la que se da cuenta de las licencias urbanísticas y ambientales.

¿Para qué quiere el Sr. Gascón debate político en las comisiones, cuando no hace caso de nada de lo que allí se dice ?, ¿si las opiniones de los técnicos no le importan? y máxime cuando conoce de sobra qué, aunque no le gusten a él o a los demás, ciertas licencias de obras son actos reglados sometidos a un procedimiento tasado para su otorgamiento".