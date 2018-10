Las altas temperaturas del pasado mes le convirtieron, junto al mismo mes de los años 1987 y 1997, en uno de los septiembres más calurosos de los últimos 32 años. Los siete días de precipitación, cinco de ellos casi de forma inapreciable, han dejado 3,5 litros. Esto le convierte en uno de los septiembres más secos en 60 años. Queda sólo por detrás de 1977, 1985 y 2017. El periodo de junio a septiembre de este año sería uno de los más calurosos desde 1987. Desde el Observatorio Meteorológico de Carrolobo en Astudillo (Palencia) nos recuerdan que el refranero dice: "en septiembre come y bebe, pero que no sea tanto tú comer que no tengas que vender".

