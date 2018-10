Chivite dice que el Ministerio está "dispuesto a autorizar las inversiones si el Gobierno foral hace su tarea"

La secretaria general del PSN, María Chivite, ha asegurado que el Ministerio de Hacienda está "en disposición" de autorizar las inversiones financieramente sostenibles, por valor de 113 millones, si el Gobierno de Navarra "hace su tarea" y "corrige" el plan económico-financiero presentado.

"Las inversiones para Navarra son posibles, están en disposición de poder ser autorizadas porque el Ministerio está en disposición de autorizarlas", ha asegurado Chivite en una rueda de prensa, en la que ha señalado que el Ministerio trasladó el lunes al Ejecutivo foral que el plan económico-financiero que presentó para la autorización de las inversiones "no cumple con los requisitos" y debe "corregirlo"

Según la líder de los socialistas navarros, si el plan "está bien hecho, el Ministerio está dispuesto a dar la autorización" y ha remarcado que, por tanto, la "pelota" está en el Gobierno de Navarra. "El Ministerio está en disposición de autorizar siempre que el Gobierno de Navarra haga su tarea. Me lo ha transmitido de primera mano la ministra de Hacienda", ha insistido Chivite, quien ha reclamado al Ejecutivo foral que "no siga en la vía de la confrontación".

Tras recordar que como Navarra "incumplió la regla de gasto" debe pedir una autorización vinculada a la presentación de un plan económico-financiero, la secretaria general del PSN ha subrayado que fue el 20 de septiembre cuando el Ejecutivo foral presentó este plan para hacer las inversiones y que este mismo lunes recibió la respuesta del Ministerio.

"Diez días más tarde ha contestado al Gobierno, el Ministerio se ha dado prisa, ha revisado el plan y ha respondido, algo que no ha dicho el Gobierno de Navarra", ha señalado Chivite, quien ha afirmado que ese plan "no cumple con los requerimientos, no viene a solucionar ni a decir cómo se van a hacer esas inversiones" y "no estaba bien hecho". Por ello, ha agregado, el Ministerio "ha pedido al Gobierno de Navarra que lo corrija y lo vuelva a presentar".

Respecto a la proposición de ley, que está previsto se debata en el pleno de este jueves, Chivite ha afirmado que "ni siquiera era necesario hacer esta ley, sino un acuerdo entre instituciones y administraciones" y ha calificado de "irresponsable" y "chapucera" la iniciativa presentada por los socios de Gobierno.