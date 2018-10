Aznarez apunta al resto de grupos como responsables de la opacidad del Parlamento

La presidenta del Parlamento, Ainhoa Aznárez, pone nombre y apellidos a quienes no queren adaptar el reglamento del parlamento para recoger la obligacion de publicar patrimonio y actividaders de los 50 miembros del legislativo, como ya hacen los del gobierno y las entidades que reciben subvención pública. "Habría que preguntar a los diferentes grupos parlamentarios el por qué de negarse a que sus bienes sean públicos, en la comisión de reglamento sólo hubo un grupo que propuso hacer públicos los bienes, el resto dijeron que no", señala la presidenta del legislativo en una entrevista en Hoy por Hoy en la SER. Aznarez matiza que fue su compañero de grupo, Mikel Buil, el que propuso esa adaptación en la ponencia de reglamento.

La ley de transparencia se aprobó en 2012 y en mayo pasado se reformó para incluír al Parlamento en la obligación de publicar sus datos. Asunto que los grupos decidieron confinar a la ponencia de reglamento, que lleva más de un año sin reunirse y ni siquiera tiene designado presidente. Ainhoa Aznárez recalca que la cámara sí recibe los informes de patrimonio pero no los puede publicar porque los parlamentarios no quieren. Aznárez remarca que "la ley de transparencia fue pionera en el Estado, y que por unas triquiñuelas de enmiendas técnicas" los parlamentarios "no están sujetos a tener que declarar los bienes".

La ponencia de reglamento fue creada en noviembre de 2015 y tenía encomendada la adaptación del reglamento, entre otros aspectos a las exigencias de la ley de transparencia. Anunció que presentaría sus primeras propuestas para enero de 2016, pero la realidad es que hace más de un año que no se reúne y mucho menos ofrece resultados. Aznárez señala que en mayo pasado instó a que retomasen los trabajos, pero no ha tenido respuesta por parte de los componentes de la ponencia, en la que están presentes como miembros titulares Carlos García Adanero (UPN), Unai Hualde (Geroa Bai), Adolfo Araiz (EH Bildu), Mikel Buil (Podemos), María Chivite (PSN), Javier García (PPN) y José Miguel Nuin (I-E).