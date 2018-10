Januzaj, ingresado con un cólico nefrítico

Adnan Januzaj no levanta cabeza. En plena recuperación de su lesión de rodilla, el atacante belga ha tenido que ser ingresado en urgencias con un cólico nefrítico para que expulsara una dolorosa piedra en el riñon. Por fortuna, más allá de la evidente molestia, no está en mal estado y no ha precisado de intervención quirúrgica, por lo que ha sido dado de alta para recuperar su ritmo normal de trabajo individual en Zubieta y poder está a disposición de Asier Garitano cuanto antes. Al jugador belga le queda todavía apróximadamente un mes más de recuperación de rodilla, por lo que su baja para el derbi vasco era segura.

Januzaj es una de las siete bajas que tendrá el técnico de Bergara para visitar al Athletic club este próximo viernes. También están lesionados Diego Llorente y Merquelanz, Joseba Zaldua y Mikel Merino, además de los sancionados Theo Hernández y Juanmi Jiménez. Eso ha obligado a Garitano a tirar del filial para completar los entrenamientos en Zubieta, porque sólo dispone de 16 jugadores del primer equipo para preparar el derbi vasco. Han vuelto a entrenar a sus órdenes en Zubieta el portero Zubiaurre, los defensas Le Normand y Adrián Lapeña, el centrocampista Ander Guevara y el mediapunta Roberto López. Al menos, dos de ellos tendrá que ir convocado este viernes con el primer equipo.

Así las cosas, a Garitano no le queda mucho márgen de maniobra para completar un once de garantías. Lo normal es que Aritz Elustondo repita como lateral derecho como en la segunda parte contra el Valencia; por lo que entraría Héctor Moreno en el eje de la zaga junto a Raúl Navas. Y en ataque Sandró podría formar como pareja atacante de Willian José, dejando en el banquillo como recurso a Jon Bautista. Mikel Oyarzabal comenzaría tirado a la banda derecha, donde habitualmente está jugando en este comienzo de temporada.