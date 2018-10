Raúl Navas habla claro sobre la relación del vestuario con Garitano

Raúl Navas habla claro sobre la relación que existe entre el vestuario de la Real Sociedad y el entrenador, Aser Garitano, depsués de unas últimas horas en las que se ha rumoreado que los jugadores le han dicho al entrenador de Bergara que no les gusta su estilo de juego. Es lo más destacado de una larga entrevista con nuestros compañeros del Diario AS.

-Idea de juego de Garitano. "Esta plantilla se construyó estos años atrás para un control de juego y Asier no tiene ese perfil que teníamos anteriormente, pero nos estamos adaptando y creo que es encontrar el equilibrio".

-Tiempo de adaptación. "No puedo decirte si está costando más o menos, ha habido partidos en los que se ha conseguido y otros en los que no. Nosotros estamos en el camino para conseguir lo que el mister quiere y hay partidos en los que sí se ha conseguido.

-Relación con Garitano. "El equipo está con el entrenador, al final esté quien es´te, tenemos estar con él, y nos puede gustar más o menos el planteamiento de juego, pero nosotros al final salimos al campo convencidos de que la idea que pone el míster es la mejor para ese partido".

-Diálogo fluído. "Sí, es un entrenador con el que se puee dialograr fácil y cláramente y al final, aunque él tenga sus ideas de juego, se deja aconsejar por nosotros, que somos los que somos dentro y percibimos esos errores y los aciertos, y se puede hablar y corregir errores con él".

-Molesta la duda tan pronto en el proyecto. "Al final el aficionado es impaciente, es normal. Sobre todo en casa, juegas y no ganas, y no le gusta, es lógico. Yo no me entero de nada, porque estoy un poco al margen de lo que se dice en la calle".