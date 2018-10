Las personas con discapacidad intelectual también quieren ser voluntarias

Atzegi ha presentado su campaña de sensibilización para este curso. A través de esta buscan mostrar la capacidad de hacer labores de voluntariado de las personas con discapacidad intelectual y por otra parte, buscan nuevas oportunidades de voluntariado para este colectivo. Bajo el lema "#Guretxandada" quieren demostrar que ellos pueden devolver la ayuda recibida.

"A través de esta se aprecia que el voluntariado es en sí es un camino hacia la inclusión y que sea la discapacidad que tenga la persona, siempre puede hacer una aportación valiosa a la sociedad", ha indicado la responsable del Servicio Asociativo y de Apoyo a Familias de Atzegi, Patricia Ayo. La campaña, que contará con un acto central el día 9 de octubre, quiere hacer un llamamiento a las entidades que trabajan con personas voluntarias. "Desde la asociación estamos dispuestos a analizar las necesidades de las personas, hacer un seguimiento y apoyar las acciones de voluntariado que puedan surgir", ha señalado Ayo.

"He colaborado en varias cosas, es algo que me gusta, que sale de mi. Lo hago porque yo quiero y porque considero que el día de mañana puedo ser yo quien necesite esa ayuda. Me parece importante no solo recibir sino dar a los demás tu ayuda", ha expuesto Joseba. A efectos prácticos de la campaña este año se repartirán 8.000 folletos que se distribuirán por todo Gipuzkoa. Además, se colocarán carteles en 128 marquesita, se realizará un spot de la campaña y se enviarán folletos a entidades que busquen voluntarios.