María Ángeles Ruiz-Tagle: "Todavía no se cree a las mujeres totalmente cuando denuncian violencia de género, de ahí la impunidad de los maltratadores"

María Ángeles Ruiz-Tagle, presidenta de la Asociación de Mujeres Separadas ‘Consuelo Berges” ha pasado por el espacio “Encuentros para mover el mundo” de Hoy por Hoy Cantabria. Durante su entrevista ha señalado que “si la sociedad no se transforma, si sigue habiendo desigualdad, seguirá habiendo violencia de género”. Fundadora hace ahora 25 años de un colectivo que también se dedica a ayudar a mujeres víctimas de malos tratos, Ruiz-Tagle considera que “cuando las mujeres acceden a la justicia todavía no se las cree totalmente y la impunidad de los maltratadores viene de esa no credibilidad”.

Médica jubilada, es una de las políticas más relevantes de la historia reciente de Cantabria, aunque sus inicios hay que buscarlos en la Sevilla universitaria que la introdujo en la lucha por las libertades desde la clandestinidad. En aquella etapa entra en contacto con Felipe González o Alfonso Guerra, entre otros y tras acabar su carrera de medicina en Sevilla buscó un sitio donde realizar su especialidad, Hematología. Lo encontró en Cantabria donde su inquietud política la lleva a ser una de las fundadoras del PSOE en Cantabria y del sindicato UGT.

Tras las primeras elecciones democráticas, en año 1978 entra a formar parte de la Corporación de Santander como primera teniente de alcalde y después en 1983 como diputada en la constitución de la entonces Asamblea Regional de Cantabria. De esa etapa recuerda “las pocas mujeres que había y lo mucho que había que trabajar”.

Su compromiso con el movimiento feminista a nivel nacional y regional la llevó a cofundar, y ser miembro constituyente e integrante durante 12 años, del Lobby Europeo de Mujeres, que está formado por más de 3.000 oenegés en el seno de la Unión Europea. Entre los años 1995 y 2005 alternó estas actividades con la vicepresidencia de la Asociación de Mujeres de Europa Meridional, que se ocupaba de velar por los derechos de la mujer en España, Francia, Grecia, Italia y Portugal. Además, ha colaborado en la redacción de cuantas leyes y directrices se han marcado en Cantabria en políticas de igualdad.