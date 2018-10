La Diputación vincula las oposiciones de los bomberos con la sentencia del juzgado contencioso administrativo

En un comunicado, la Diputación afirma que por indicación de sus servicios jurídicos esperará la resolución del juzgado de lo contencioso antes de convocar las pruebas que quedaron pendientes de las oposiciones de los bomberos. Estas oposiciones se aplazaron por la supuesta filtración del examen, pero la fiscalía archivó la denuncia y los afectados exigen que sigan adelante.

Además de la denuncia ante la fiscalía, un grupo de bomberos interinos de la Diputación presentó un recurso contencioso-administrativo contra la resolución con la que se anuló el primer ejercicio de esas oposiciones para cubrir 61 plazas.

La institución provincial señala que es "la primera interesada y mantiene un compromiso absoluto en cubrir las plazas". En la nota de prensa asegura que "no debe haber ninguna sombra de sospecha en estas oposiciones; será la Justicia la que determine su futuro. La Diputación de Sevilla no dudará en retomar el proceso desde donde quedó si no se encuentran anomalías, persiguiendo la excelencia y el trabajo bien hecho".