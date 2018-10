Quique Setién: "La posesión es un medio para llegar a un fin, el gol"

A pocas horas del segundo partido del R. Betis en la fase de grupos de la Europa League, su técnico ha reflexionado en la rueda de prensa previa al partido con el Dudelange sobre el juego de su equipo y los datos de posesión. “La posesión es un medio para llegar a un fin, que es hacer gol y que no te lo hagan. La posesión en sí misma es intrascendente. Tenemos el balón y alejamos al rival. Pero el objetivo de la posesión es acabar las jugadas de la mejor manera posible”. Setién explica que "cuando el rival se abre, no necesitamos dar pases a los lados, sino que finalizamos con toda prisa. La posesión en sí misma no nos vale para nada” ha comentado el entrenador cántabro.

El técnico bético ha insistido en que el nivel del juego del Betis y las ocasiones falladas le impiden ser líder de la liga española. "Tal y cómo están los rivales, los más poderosos, con dos goles más que podíamos haber metido y merecido… Hemos tenido más ocasiones, tenido más el balón y jugado mejor. La de Inui en Vitoria habrían sido dos puntos más, el remate de Tonny ante el Bilbao… Son puntos para estar líderes" afirma Setién que no admitirá relajación en el partido de mañana ante el rival más flojo del grupo. "No me gustaría tener que cambiar a alguno de los jugadores a los diez minutos de partido. No tengo motivos para pensar que los jugadores se van a relajar. Podemos pensar que el rival es débil, de una liga menor, pero le ha costado a un equipazo como el Milan superarles y ha pasado tres fases para estar aquí, en una de ellas ante un equipo de cierto relavancia" concluyó