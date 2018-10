Tal y como ya anunciaran, los sindicatos en Correos preparan movilizaciones para este otoño. Las condiciones para los trabajadores en las oficinas de la provincia no mejoran y el servicio para la población, denuncian, es cada días más deficitario. Por ello, las organizaciones sindicales con el 85 % de la representación en Correos (CCOO, UGT, CSIF y Sindicato Libre de Correos), han anunciado un nuevo calendario de protestas que, no descartan se prolongue a lo largo del 2.019, si el gobierno central no escucha sus peticiones. Se van a celebrar concentraciones en la primera quincena de noviembre y tres huelgas generales en los días 30 de noviembre, 21 y 26 de diciembre. Los denunciantes vuelven a insistir en que la situación de la empresa postal pública es insostenible, con “números rojos motivados por el brutal recorte en la financiación al Servicio Postal Público en 180 millones de euros en los dos últimos años, un déficit en sus cuentas de 230 millones de euros y sin un Plan de Empresa que permita incrementar los ingresos”. Hablan de recortes de salario y desregulación de las condiciones laborales, como prueba el 35% de eventualidad y el 22% de tiempo parcial. En los últimos cinco años se han perdido 200 puestos de trabajo en la provincia. Hay en la actualidad 500 trabajadores, de los que un centenar, tienen contratos de jornadas parciales. Muchos de ellos, tienen contratadas 8 horas semanales, tal y como contaba Salvador Moriana, responsable de Correos en el sindicato de CCOO

Los recortes y las malas condiciones laborales son especialmente graves, apuntan , en una provincia como en la de Jaén, en la que muchos pueblos de la sierra se van a quedar sin este servicio por falta de personal. En el caso de ciudades como Úbeda se habla de un retraso de más de una semana en el reparto de cartas.