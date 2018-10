'Espantá' de varias casetas en plena feria

Dos casetas de cofradías de Úbeda han sido desmontadas aún con dos días de feria por delante. Concretamente las casetas de las cofradías de 'El Resucitado' y de 'Las Lágrimas'; cuyos máximos responsables no sabían nada hasta que anoche les avisaron de que el empresario común que estaba gestionando de forma indirecta; estaba desmontando la instalación. Uno de ellos aún no ha podido contactar con este empresario; al otro si le ha dicho que las casetas no eran rentables ni sostenibles económicamente.

Según han asegurado los hermanos mayores de ambas cofradías en Hoy por Hoy de Radio Úbeda, no habían establecido en el contrato la duración del servicio de gestión indirecta aunque “daban por hecho” que esto no iba a ocurrir.

Desde hoy ya no están en funcionamiento estas dos casetas de cofradías que, en el caso de Las Lágrimas, estaban por primera vez en la Feria de Úbeda. Sí admiten que les ha resultado muy complicado encontrar caseteros; que no han tenido margen de tiempo suficiente para encontrarlos y que han tenido que sondear hasta a seis empresarios distintos.

Las condiciones no eran duras, aseguran. “Todo lo que ganaran o casi todo se lo podían quedar ellos. Si resultaba muy rentable ya veríamos si la cofradía se llevaba algo”, han asegurado en Hoy por Hoy José Moya y Rafael Carvajal. Cada vez es más difícil encontrar a quien gestione la caseta, subrayan, porque “no estamos en la avenida principal y la gente que pasa es mucha menos y las tasas que se piden son excesivamente altas”.

De momento no hemos podido contactar con el empresario.

